'U BRISELU SU SE DESILE TRI VAŽNE STVARI' Brnabić otkrila kako je Vučić sačuvao naše crvene linije

Premijerka Srbije Ana Brnabić, istakla je za "Novo vikend jutro" komentarišući nedavni sastanak u Briselu, navodi da za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i nakon toga, nema pauze u radu.

- Vučiću je sutra rođendan, a on se trenutno penje u avion, putuje u Katar, gde ima sastanke, gde se bori za investicije, kapital, od čega će svi građani imati dobiti. Treba da se zapitamo, kada sumiramo ovu nedelju, ko bi to tako radio? - pita se premijerka.

Kako je istakla, ove nedelje su kulminirali napadi na Aleksandra Vučića i to oni najbrutalniji.

- Bez obzira na sve optužbe, podmetanja, borbu... Čovek je za nas u Srbiji izborio dodatno vreme mira, stabilnosti. On ide u Katar, sutra su sastanci... Bez obzira na rođendan... nastavljamo dalje. Ove nedelje su do sada kulminirali napada na Aleksandra Vučića. Najbrutalniji napadi, laži. Pred Srbijom je bio jedan težak sastanak, tajkunski mediji i politička opozicija učinili su sve što su mogli, sve što je u njihovoj moći da otežaju položaj Srbije. To što oni žele da oslabe Vučića na pitanju KiM, treba da znaju da je to slabljenje Srbije - rekla je ona.

Ona je podestila da je opozicija najavljivala da će Vučić da potpiše kapitulaciju u Briselu.

- Aleksandar Vučić se vrati iz Brisela, a oni onda kažu da nikada nisu ni rekli da će potpisati. Neverovatna doza bezobrazluka - kaže premijerka i napominje da nema rezervnu državu, a što joj spočitavaju oni koji je imaju.

- Vučić nema rezervnu državu, nemam ni ja. I Vučiću će sad neko da spočitava nešto. Oni su mene optužili u Narodnoj skupštini, rekli su da imam hrvatski pasoš. Nikada nisam imala, nikada se nisam prijavila. Spočitavaju mi oni koji imaju rezervnu državu. Zamislite kakav je to bezobrazluk. Je l' se Jovanović odrekao toga? Ne. I dok je pričao da Srbija ne treba da ide u EU, on je bio u EU - rekla je premijerka.

Ne bore se oni (opozicija) za Kosovo i Metohiju, oni se bore protiv Aleksandra Vučića, za lične interese, naglasila je premijerka.

Premijerka je rekla da su se u Briselu desile tri važne stvari: Nije potpisano ništa, još glasniji su svi u međunarodnoj zajednici koji kažu da je prva tačka na dnevnom redu formiranje Zajednice srpskih opština i tamo je ponovio naše crvene linije - ne tzv. Kosovo u UN i nema priznanja tzv. Kosova.

Komentarišući reakcije prištinskih medija nakon sastanka u Briselu, Brnabić kaže da političari u Prištini podvlače da je Vučić čuvao naše crvene linije.

- Vidite sad koliko su brutalne i gigantske laži opozicije. Koliko to nema dodira sa istinom. Svi uticajniji političari iz Prištine su sve to rekli - dodala je.

Autor: