PANDUREVIĆ O SITUACIJI NA KiM: Mi prevashodno moramo da brinemo o životima Srba!

Voditeljka Jovana Jeremić je u okviru Novog vikend jutra ugostika stručnjake koji su komentarisali dešavanja na KiM.

Zoran Anđelković bivši predsednik Izvršnog veća Kosova kaže da je Edita Tahiri bila dugo šef pregovaračkog tela iz Prištine sa kojom, kako kaže, nije imao prijatno iskustvo.

- Imali smo više sastanaka tada... Da budem iskren, bili smo jednom pri kraju dogovora. Imao sam dogovor sa direktorom železnice. Rekao sam mu "daj da menjamo vagone, da imate prihode" i on kaže meni "Zašto sam ratovao?". Kada smo sve približli tome da to funkcioniše... Onda je ona došla u Rim i napala ove, i rekla je da će sve da se reši U briselu. Oni su od početka sve kočlili. Te njene izjave su da opravdava sebe, kao i naši ovde što rade sada - rekao je Anđelković.

Kurti je uvek govorio da je razgovor sa Beogradom na sedmom, pa na četvrtom mestu, a sada je došao u situaciju da mora da sprovede to, kaže Anđelković.

- Siguran sam da će to da razvlači koliko hoće, ali će morati da prihvati to - priča on.

General u penziji Vinko Pandurović navodi da je važno to što postoji papir, koji je u okviru predloga.

- 1244 nama štiti integritet na KiM. Mi prevashodno moramo da brinemo o životima Srba, taj sporazum nam garantuje integritet, ali jedna stvar je ovde zanimljiva. Ovo je jedan plan koji treba imati u vidu, i od koga treba poći. Da smo ga odbili, Kurti bi odbio formiranje ZSO. Ovo je jedan proces, ovo će trajati. Mapa implementacije će trajati, ne znamo šta u njemu piše - priča Pandurević.

