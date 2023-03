DVERIMA POSTAO BLIZAK EVROPSKI PARLAMENT, A SA DRUGE STRANE POŠTO NEMA POLITIKU, LAZOVIĆ PLJUJE SRBIJU NAJGORE MOGUĆE!

"Dveri" su očigledno napravile blagi zaokret u politici jer su predstavnice tog poslaničkog kluba ukazale na saradnju sa strankama u Evropskom parlamentu i neprestano ponavljale da nisu protiv Evropske unije, već da su stranka evroskeptika.

Sve se ovo odigralo prilikom posete delegacije od 20 poslanika Skupštine Srbije, u kojoj su predstavnici 13 poslaničkih grupa, danas i sutra u studijskoj poseti Parlamentu Evropske Unije.

Članovi delegacije, imaju priliku da razgovaraju sa potpredsednikom EP Mihaelom Šimčikom, Matježom Nemecom i Bilčikom, koizvestiocima za Zapadni Balkan i Alesandrom Moreti šeficom delegacije POSP-a ispred EP, i Dejvidom Mekalisterom, predsednikom spoljnopolizičkog odbora EP.

To je dobra prilika da se poslanici upoznaju sa radom EP i bliže upoznaju sa poslanicima EP. Naravno da je to prilika da se brani država Srbija, da se pomogne rukovodstvu Srbije u teškoj geopolitičkoj situaciji tako što će se braniti i zastupati državotvorni stavovi, da se sagovornici uvere u političko jedinstvo poslanika oko osnovnih državnih interesa, da se evropski poslanici argumentima ubede da imaju izbalansiraniji odnos prema Srbiji, da ne postavljaju nemoguće uslove pred našu državu. Naravno da je to prilika da se pokaže jedna lepša slika Srbije.

Predstavnici parlamentarne većine su to sve vreme činili u svojim izlaganjima pa i deo opozicije ali je Radomir Lazović iz zeleno levog kluba pokazao koliko "voli" Srbiju pa je sve najgore govorio o Srbiji.

"Lazović to inače čini i u Skupštini ali je ovde u Briselu prevazišao sebe. Prvo je sinoć bojkotovao sastanak sa našom ambasadorkom pri EU Anom Hrustanović, verovatno spremajući saopštenje koje je jutros rano, pre svih sastanaka, i mimo bilo kakvog protokola objavljeno u listu Danas i u kome je najavio svoj performans. Na sastancima sa Nemecom i Moreti Lazović je govorio je da je Srbija autokratska zemlja, da u njoj vlada hibridni režim, da u Srbiji ne vlada vladavina prava, da je Srbija korumpirana država, da je parlament uzurpiran od strane vladajuće većine, i još bezbroj laži i bljuvotina o svojoj zemlji. Pri tom kada sam rekao predstavnicima EP da su upravo mogli čuti kampanju dela opozicije, da i posle 6 meseci nisu naučili naše Skupštinske procedure, da su u Narodnu Skupštinu Republike Srbije ušli samo zahvaljujući tome što je cenzus snižen na 3% i da je problem opozicije to što nema politiku i da zato nema podršku u narodu, on je skakao, tražio reč i pokušao da prekine izlaganje, što mu naravno nije uspelo. Slušajući Lazovića i pojedine pomislio sam da su Rezolucije EP još i dobre za Srbiju kada nas ovakvi poslanici zastupaju u međunarodnim institucijama. Bruka!" izjavio je Života Starčević, narodni poslanik Jedinstvene Srbije.

Inače na iznenađenje mnogih primetan je i blagi zaokret u politici "Dveri ", jer su predstavnice tog poslaničkog kluba ukazivale na saradnju sa strankama u EP i neprestano ponavljale da nisu protiv EU, već da su stranka evroskeptika.

Delegacija nastavlja sa radom danas i sutra, kada se završava ova Studijska poseta.

