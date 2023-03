Dačić zahvalio Mađarskoj na podršci Srbiji na evropskom putu : Neophodna obnova politike proširenja EU

Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je neophodno revitalizovati politiku proširenja EU idejom da neko treba da postane član na osnovu kriterijuma koji su postavljeni.

Na Balkanskom forumu u Budimpešti, gde je govorio na Ministarskom panelu, Dačić je naglasio da sada imamo krizu kriterijuma za ulazak u EU.

On je naglasio da je prošlo 20 godina od samita EU u Solunu, kada su prvi put stigla obećanja o evrointgracijama Zapadnog Balkana.

"Svesni smo unutrašnje prekompozicije EU u ovom trenuktu, ali ona je dala obećanje da će sledeća članica doći sa Zapadnog Balkana. Čuli smo mnogo priča da smo visoko na lestvici priorirtea, ali je očigledan zamor. Države EU se pitaju da lli bi novi članovi doprineli jačanju EU, a mi se pitamo da li pravno usklađivanje sa EU ima smisla, ako napredovanje stoji i ne zavisi od kriterijuma koji su postavljeni kao pravi", poručio je Dačić.

On je dodao da to ne umanjuje našu ljubav ka EU.

"Ja ne znam da li ćemo mi dočekati da budemo članovi EU. O kojoj perspektivi govorimo, kada znamo da u francusko-nemačkom predlogu, iako se zna koliko je težak i bolan i za Beograd i za Prištinu stoji samo jedna rečenica da otvara evropsku perspektivu. Pa, recite da je to bar u 21. veku", istakao je Dačić i podsetio i da je francuski predsednik rekao da ne treba primati članice.

Naveo je primer Makedonije koja je promenila ime zbog evropske perspektive, pa se ništa nije desilo i pojavio se novi uslov.

Podsetio je i da je on pre 10 godina potpisao Briselski sporazum i da se mnogo toga iz njega nije ispunilo.

"Kao da sam potpisao salvetu u ovom restoranu", konstatovao je Dačić.

Dodao je da Otvreni Balkan nije sporan, ali da nije zamena za EU, te da EU možeobjedinjujući faktor na Zapadnom Balkanu, ali imajući u vidu postojeću situaciju, kako je rekao, niko u EU ne može da garantuje ništa.

"Ako imate ovu dinamiku kao mi oko otvaranja i zatvaranja poglavlja. Pa pogledajte, turski pregovarač koji je započeo pregovore sa EU verovatno je već umro. Nadam se da ću ja biti bolje sreće, pošto sam ja započeo pregovore", poručio je Dačić.

On je upozorio EU da možemo da dođemo do trenutka kada to neće biti važno, jer trenutno većina građana ne žele da uđu u EU, što se u Srbiji prvi put desilo.

Dačić je zahvalio Mađarskoj na njenoj podršci Srbiji na evropskom putu.