U PRIŠTINSKU MRTVAČNICU NE PUŠTAJU NAŠ TIM: Počela identifikacija oko 350 tela, pretpostavlja se da su bar 70 Srbi

Pune 24 godine od kako su se srpska vojska i policija povukle sa Kosova i 23 godine od kako je osnovano Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na KiM, situacija je beznadežna: već dve godine nema sastanaka zajedničke Radne grupe za nestale, ne istražuju se poznata grobna mesta, niti detektuju nova, a čitav proces se politizuje.

Prema rečima prof. dr Suzane Matejić, člana Stručne službe Komisije za nestala lica pri Vladi Srbije i Radne grupe za nestale beogradske delegacije, u toku je pregled mrtvačnice u Prištini, u kojoj se nalazi oko 350 tela, a pretpostavlja se da su bar 70 Srbi i nealbanci.

- Iako smo insistirali da i mi budemo prisutni, nije nam odobreno. Ipak, dobili smo obećanje da će nas kolege sa sudske medicine iz Prištine zvati da dođemo kada stignu do skeletnih ostataka za koje se sumnja da pripadaju Srbima - kaže Matejićeva.

Da se nešto ipak radi, doduše bez znanja srpske delegacije, potvrdila je Silvana Marinković iz Gračanice. Porodice nestalih nedavno su se srele sa predsednikom prištinske Komisije za nestale Andinom Hotijem, koji im je rekao kako je prošle godine izvršena provera terena na 24 mesta. Na 11 su otkrivene grobnice. Odatle je uzeto 70 uzoraka za identifikaciju.

- Rekao nam je da im je stiglo 17 rezultata, ali se još ne zna čiji su posmrtni ostaci u pitanju - kaže Matejićeva. - Takođe je kazao da su prištinskoj mrtvačnici identifikovana tri tela, od kojih dva pripadaju Srbima.

Srpska Komisija za nestale ove podatke, međutim, nema, pa čeka sastanak Podgrupe za forenzička pitanja, 22. marta u Beogradu, da vide hoće će im ih prištinska strana dati.

Na KiM se danas ukupno 1.621 osoba vodi kao nestala, od čega su 568 Srbi i nealbanci.

- Znamo za devet registrovanih grobnih mesta koja nisu istraživana, ali nemamo pristup, već zavisimo od Prištine - kaže dr Ljiljana Krstić, predstavnica Vladine Komisije za nestale i načelnica Odeljenja za nestale Komesarijata za izbeglice. - Prisustvovali smo prošle godine istraživanju jedne lokacije, na Novom brdu. Takođe, identifikovano je jedno lice srpske nacionalnosti, koje je sahranjeno u Gračanici. Podgrupe rade, ali džaba, pošto sve izveštaje moraju da predstave zajedničkoj Radnoj grupi, koja se već dve godine ne sastaje. Stalno pozivamo prištinsku stranu da se ovo pitanje ne politizuje, ali bez rezultata.

ZASTRAŠIVANJE PORODICA

Najnoviji metodi zastrašivanja na KiM podrazumevaju hapšenje članova porodica nestalih. Pre dva meseca uhapšen je Gavrilo Milosavljević iz Istoka, sin Ljubomirke Milosavljević, ubijene 1999. Njeno telo je identifikovao UNMIK, da bi posle nekoliko dana nestalo! Milosavljević je uhapšen kada je otišao u Istok zbog postupka za povraćaj uzurpirane imovine i optužen je za navodne ratne zločine nad Albancima. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih i Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije, podsećaju da Srbija jedina u regionu nema Zakon o nestalima.

Stvari bi se verovatno mrdnule sa mrtve tačke kada bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti potpisali deklaraciju o nestalima.

Problem je, međutim, kako kaže Igor Popović, pomoćnik direktora Kancelarije za KiM, jer druga strana insistira na terminu "prinudno nestala lica".

- Taj termin po međunarodnoj konvenciji, podrazumeva da su za njihov nestanak odgovorni isključivo legalni organi jedne zemlje.

U ovom slučaju, to bi bile srpska vojska i policija. Budući da OVK nisu bile legalne formacije, to znači da oni ne bi ni mogli da odgovaraju za nestanke ljudi, u kojima svoje učešće, uostalom, i negiraju. Na to ne možemo da pristanemo - napominje Popović.

Autor: