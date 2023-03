Đurđev: Sezona lova na Srbe u Hrvatskoj je i dalje otvorena, Srbija mora stati u njihovu zaštitu!

Skrnavljenje srpskog zavetnog krsta u centru Vinkovaca kojim se poziva na vešanje Srba, i starih i mladih, dokaz je da je sezona lova na Srbe u Hrvatskoj i dalje otvorena, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Kako ističe, posebno je na udaru Srpska pravoslavna crkva kao tamošnja jedina preostala institucija srpske kulture i duhovnosti.

- Zato pozivam premijera Srbije Anu Brnabić i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića i ministra dijaspore Đorđa Milićevića da ne samo osude ovaj čin nacizma, već i povuku konkretne poteze kako bi država Srbija stala u zaštitu preostalih Srba u Hrvatskoj, što je i naša ustavna obaveza - izjavio je Đurđev.

- Ako se institucije Evropske unije ne oglase povodom ovog čina mržnje i rasizma prema Srbima, to će značiti da one to prećutno podržavaju - zaključio je predsednik Srpske lige.