Aleksandar Đurđev: PROMENE DOLAZE SA DESNA – IZBORI ZA EVROPSKI PARLAMENT I GDE JE TU SRBIJA

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Krajem prošle godine Firenca je bila mesto interesantnog skupa čiji bi zaključci mogli da dovedu do tektonskih promena na političkoj mapi Evrope. Mateo Salvini, prvi čovek Lige je okupio lidere desetak evropskih stranaka desnice koji su čvrsto obećali da će prekomponovati Evropsku uniju. Kao glavna tema skupa bili su predstojeći izbori za Evropski parlament koji će se održati početkom juna ove godine. Za desnicu okupljenu oko grupe „Identitet i demokratija“ primarni cilj je da uspehom na izborima sebi obezbede treće mesto po snazi u Evropskom parlamentu. Sa te pozicije, kao treće grupe po snazi, iza desnog centra i socijalista, od njih bi zavisile mnoge odluke, a prekomponovanje Evropskog parlamenta bi uticalo i na položaj Srbije koji bi bio znatno poboljšan.

Naime, na svakih pet godina, počevši od 1979 godine građani Evropske unije izlaze na birališta u matičnim zemljama i biraju svoje predstavnike u Evropskom parlamentu. Izbori za Evropski parlament na kojima biračko pravo ima oko 375 miliona Evropljana predstavljaju najveće transnacionalne izbore gde se bira 720 poslanika. Predstavnici evropskog establišmenta, suočeni sa vrtoglavim usponom desnice, sa pravom govore kako su predstojeći izbori za EP najvažniji do sada.

Sve ankete govore da su stanovnici Evropske unije više nego ikada nakloljeni desnici. U takvoj konstalaciji, prema predviđanjima, grupa „Identitet i demokratija“, koja okuplja stranke desnice u Evropskom parlamentu će dodatno osnažiti. U grupi „Identitet i demokratija“ nalaze se predstavnici Nacionalnog saveza Marin le Pen, Aleternative za Nemačku, Liga Matea Salvinija, kao i predstavnici evropske desnice iz još nekoliko država Evropske unije poput Austrije, Češke, Danske, Estonije. Desnica će uspešno da artikuliše nezadovoljstvo Evropljana prema politici zelenih koja je postala mejnstrim Evropske unije, tako je Salvini osudio odluku EU da od 2035. godine zabrani nove automobile koji ispuštaju ugljen dioksid. Takođe, artikulisaće se i nezadovoljstvo građana EU u pogledu rata u Ukrajini, jer su Evropljani postali svesni da su sankcije donete Rusiji dovele do narušavanja evropskih privreda. U Evropskom parlamentu desnica će biti glas onih koji zahtevaju obustavu rata, ukidanje sankcija i obnovu snabdevanja gasom putem Severnog toka. Uspon desnice će biti u korelaciji sa padom ilegalne migracije i prilivom ilegalnih migranata, sa usponom desnice Evropa će ponovo postati bezbednije mesto za njene starosedeoce.

Mislim da bi bilo više nego racionalno da naša dijaspora koja živi u zemljama Evropske unije glasa za predstavnike evropske desnice. Srbi imaju svog kandidata – Konstantin Dobrilović naš čovek iz Austrije pripadnik Slobodarske partije Austrije će biti u trci za poslanika EP. On bi bio prvi Srbin u Evropskom parlamentu, ide mu na ruku što u Austriji živi veliki broj Srba čija sa cifra procenjuje na 300.000 od kojih 200.000 živi u Beču i to što ga od statusa poslanika deli tek 15.000 glasova podrške. Sa dolaskom Donalda Trampa na mesto predsednika SAD i sa prekomponovanjem Evropskog parlamenta smatram da bi došlo do drastičnih promena odnosa prema Beogradu. Srbija se ne bi više suočavala sa sramnim rezolucijama Evropskog parlamenta koji više ne bi bio sigurna kuća za naše propale političare koji traže podršku za svoje antidržavno delovanje od nama nenaklonjenih centara moći. Pored toga, sa političkim promenama u svetu Srbiju očekuje povoljniji trenutak za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, kao i brojnih drugih pitanja. Zato za evropsku desnicu, jer za Srbiju promene dolaze sa desna.