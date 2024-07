Aleksandar Đurđev: Ko izda Rusiju, izdaće i Srbiju!

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Sudbine Rusije i Srbije su kao spojeni sudovi, tome nas je naučila naša velika i izazovna istorija, jer kad god je patila Srbija, patila je i Rusija i obrnuto, naši usponi i uzleti su neretko bili istovremeni. To svakako ne čudi uzevši u obzir činjenicu da imamo zajedničke neprijatelje, koje danas naša rukovodstva iz kurtoazije nazivaju partnerima, kao i to da smo bili na istim stranama u svim ratovima, od rusko-turskih odnosno srpsko-turskih pa sve do Prvog i Drugog svetskog rata. Rusija se danas nalazi pred najvećim ispitom 21. veka koji je istorija, po volji Božijoj, stavila pred nju. Primorana da brani goli opstanak ruskog i pravoslavnog naroda Ukrajine, koji su neonacisitičke horde iz Kijeva podržane od strane otuđenih centara moći kolektivnog Zapada (otuđeni, jer vidimo da svi izbori i ankete pokazuju da narod tamo ne želi ni Šolca ni Makrona ni Bajdena) želele da proteraju ili pobiju. Kao i nebrojeno puta kroz istoriju, od tevtonskih vitezova, preko Napoleona, do Hitlera, Rusija je i danas na bojnom polju sama protiv onih koji žele da je unište, da je izbrišu sa mape sveta, njene resurse rasprodaju, a njene građane porobe. Nema, međutim, mesta ni pesimizmu ni očajanju, jer će ruski narod, kao i do sada, uspeti da pronađe skrivenu unutrašnju snagu i obračuna se sa unutrašnjim i spoljnim neprijateljima. Otvaranje ruskog fronta na istoku Evrope nosi sa sobom i tinjajuću opasnost od otvaranja srpskog fronta ovde na Balkanu. Dovoljno je navesti samo jedan primer. Naime, Aljbin Kurti, najagresivniji eksponent zapadnih centara moći u našem regionu, uporno pokušava da Srbiju i srpski narod uvuče u rat sa NATO paktom svojom opakom tezom da je on balkanski Vladimir Zelenski, a da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić balkanski Vladimir Putin. Vidimo, dakle, da i naši najljući neprijatelji dobro znaju da ko su nam jedini i iskreni prijatelji. Zna li to, međutim, naša politička i intelektualna elita? Srbija je i dalje jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i u kojoj nema mesta progonu i zabrani svega što je rusko. Zašto je onda baš sada, dve i po godine od početka rata u Ukrajini, krenula brutalna kampanja u delu domaćih medija o tome kako se ruski zvaničnici oglašavaju protiv poteza koje vuče srpska vlast, da dolaze tajno u Srbiju, pa čak i da ruski predsednik ne želi da razgovara sa srpskim? Zbog čega se sve više govori o prodaji srpskog oružja Ukrajini i potencira na tome da ono služi za ubijanje ruskog naroda? Zašto se sve više favorizuje saradnja Srbije ne samo sa Evropskom unijom i zemljama Zapada pojedinačno, već i sa NATO paktom, sa kojim je nedavno održana vojna vežba ,,Platinasti vuk”, a kritikuje Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu? Treba li da podsećam da je Rusija nedavno glasala protiv rezolucije o izmišljenom genocidu u Srebrenici, da je sprečila takvu sličnu rezoluciju pripremljenu od strane Britanaca 2015. godine, kao i na to da nam je Rusija pružila najveću pomoć u kampanji otpriznavanja tzv. Kosova? U teškim vremenima koja su pred nama, gde ponovo pokušavaju da nam navuku ludačku košulju genocidnog naroda, da nam otmu Kosmet i Republiku Srpsku i proteraju naš narod odatle i gde žele da našu decu pretvore u janjičare NATO koji je tu istu decu 1999. godine bombardovao ne smemo imati nimalo sumnje oko toga ko su nam prijatelji, a ko neprijatelji. Biti na strani Rusije danas znači biti na strani Srbije sutra, slika pred nama je potpuno crno-bela, a ne siva kako neki žele da je predstave. Ne sme srpska ruka uvesti sankcije Rusiji, prodavati oružje za ubijanje njenog naroda i slati jednog dana srpsku decu na ruski front. Nismo to dopustili da nam učini zlotvor nad zlotvorima zvani Hitler, ne smemo dozvoliti da to od nas naprave pajaci i mediokriteti koji vladaju Zapadom današnjice. Ko uvede sankcije Rusiji danas uvešće sankcije Srba u Republici Srpskoj sutra. Ko odbije da se viđa i razgovara sa Rusima danas, odbiće to isto kada su u pitanju Srbi sa Kosmeta sutra. Ko proda oružje ruskim neprijateljima danas, prodavaće ga srpskim neprijateljima sutra kao što je na sramotu činjeno 1990-ih. Sve što je i iza i ispred nas kao države i naroda staje u jednu rečenicu - ko izda Rusiju danas, izdaće Srbiju sutra!

Autor: Snežana Milovanov