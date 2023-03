Đedović: Kredit i reforma nisu zbog privatizacije EPS-a, povećavamo plate radnicima u energetici

Ministarka energetike Dubravka Đedović kaže da reforma „EPS-a“ ne sprovodi zbog privatizacije već profesionalizacije tog preduzeća.

- Neće moći svi ciljevi da se ostvare ukoliko ne reformišemo naše državne energetske kompanije, ako ih ne promenimo i ne profesionalizujemo. To je nešto što je ova kriza najviše pokazala, da naše kompanije moraju da budu produktivnije i efikasnije, da imaju efektivnije procese odlučivanja upravljanje rizicima i donošenja odluka, zatim investiciono planiranje - rekla je ministarka energetike Dubravka Đedovićeva na konferenciji "Nacionalni integrisani energetski i klimatski plan do 2030".

Kako je rekla, prva stvar po pitanju reforme „EPS-a“ jeste promena pravne forme i samim tim stvaranje uslova za korporativizaciju i profesionalizaciju, zbgo čćega je i uzet kredit EBRD od 300 miliona evra.

- To zaista nije samo plan već na tome radimo svaki dan i što ćemo podeliti sa svim relevantnim učesnicima, čim se proces završi u dovoljno dobroj meri, a ja to očekujem da bude u narednih par nedelja - rekla je Đedovićeva.

Dodala je da su tu i druge kompanije i da mora da bude bolje upravljanje rizicima u "Elektrodistribuciji", koja ima takođe veoma velike investicione planove, zbog čega je važno da imaju dobro planiranje.

Đedovićeva je naglasila da su važne i reforme gasnih kompanija, kao i da je započeta diversifikacija. Ministarka je rekla novinarima, kada je reč o povećanju plata u energetskim preduzećima, da je doneta načelna odluka da se plate podignu šest odsto.

Povećavamo plate radnicima u energetici

Na pitanje da prokomentariše to što su članovi sindikata JP „Kolubara“ održali jednočasovni štrajk upozorenja na kopu Tamnava Istok, sa kog je na kratko blokiran odvoz uglja u „TENT“ u Obrenovcu i najave da će danas biti održan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, Đedovićeva je rekla da i sindikat i radnici znaju da je Vlada donela odluku da se svim državnim preduzećima u energetskom sektoru poveća platu.



- To treba da se sprovede kroz usvajanje plana poslovanja koje očekujem da bude danas na Vladi. Videćemo kakvu će odluku vlada doneti, ali načelna odluka o povećanju plata radnicima u visini od šest odsto za sada je doneta. I sa drugim gasnim kompanijama smo to završili, takođe sa "EMS-om". Ja očekujem da će to neometano proći. Vlada poštuje rad svih zaposlenih u energetskom sektoru i moramo da računamo na njih i za proizvodnju u energetskom sektoru i za tranziciju koja je pred nama - rekla je Đedovićeva.

Na pitanje kada će u „EPS-u“ biti promenjeno rukovodstvo, Đedovićeva je rekla da prvo što treba da se desi jeste pravna promena „EPS-a“.

- Pratimo reformski proces i počeli smo da ga sprovodimo i znamo da nam je to zadatak, pre svega zbog nas i zbog obaveza iz međunarodnih ugovora i sporazuma i sa norveškim konsultantima radimo na tome. Prvo što treba da se desi je pravna promena „EPS-a“, a onda i time i za druge kompanije, da idemo u profesionalizaciju menadžmenta, aktivno radimo na tome i kada budemo imali više informacija, obavestićemo vas o tome - rekla je ministarka.