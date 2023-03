'MIR NIJE SVE, ALI BEZ MIRA NEMATE NIŠTA' Vučić - Ne morate da me volite, ali morate da verujete državnom rukovodstvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras najavio da ćemo nastaviti da radimo na normalizaciji odnosa, ali da ćemo se čvrsto držati svojih crvenih linija, kao što smo već radili, ali to se nekako prećutalo. Kaže da je važno da mi razumemo koliko je komplikovana situacija.

- Pozivam građane Srbije da veruju svom rukovodstvu, ne moraju mene da vole, ne moraju da glasaju, samo da veruju u rodoljublje i posvećenost svog državnog rukovodtva. Ja znam šta radim. Nikada ništa tajno neću da uradim jer ne postoji ništa tajno, svi sporazumi su kompletno dostupni. Mi smo taktički uvek bili superiorni, a suštinski uvek gubili. Ako analizirate rezultate objektivno, videćete da sa rezultatima to stoji malo drugačije. Pošto mene ne zanima da budem voljen, to me zanima samo kod moje troje dece, moj je posao da Srbiji ostavim najbolje rezultate kao predsednik republike. Znam šta moramo da sačuvamo. "Mir nije sve, ali bez mira nemate ništa" - rekao je Vučić, a zatim citirao i predsednik Sija.

Autor: