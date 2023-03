ZBOG ISTINE IDEM U ZATVOR, DOKAZAO SAM SVE, A SUDIJA ME PITA ŠTA JE TO BITNO! Vučićević: Srpsko pravosuđe sudi po politici, a ne po pravu!

Dragan J. Vučićević, glavni urednik najtiražnijeg dnevnog lista "Informer", završio je obraćanje na konferenciji za medije na kojoj je govorio o skandaloznoj presudi po krivičnoj prijavi Jugoslava Ćosića.

Konferencija je održana u Medija centru UNS u Knez Mihailovoj ulici.

Pored Vučićevića govorili su i Boris Bogdanović, član pravnog tima Informera, Milovan Stanić glavni i odgovorni urednik najtiražnijeg dnevnog lista "Informer".

- Mnogi su mislili da ja lažem, ali evo presude. Ako se u ponedeljak 03.04. aprila ne javim u zatvor, biću uhapšen. Ja u ponedeljak idem u zatvor. Ja sada ukazujem da srpsko pravosuđe sudi ne po pravu nego po politici. Neke sudije me politički ostrašćeno mrze, evo može i advokat Boris Bogdanović da potvrdi - rekao je Vučićević i pokazao presudu na samom početku konferencije.

Vučićević se zahvalio kolegama od kojih je dobio podršku.

- Hvala kolegama koji su me podržali, hvala i onima koji likuju, koji se vesele. Može da zaigra mećka i pred njihovim vratima. Držim reč da u ponedeljak idem u zatvor, 03. aprila ujutru između 9 i 10 časova ujutru otići ću na izdržavanje kazne u zatvor u Bačvanskoj ulici.

Nakon Vučićevića pričao je i advokat Boris Bogdanović.

- Kada Vlada Republike Srpske predlaže da se u krivični zakonik ponovo vrate uvreda i kleveta koji su inače izbačeni, onda je to kršenje slobode medija, onda to povećava nivo autocenzure. Zašto je prihvatljivo da u Republici Srbiji uvreda i kleveta trea da budu krivično delo, a tamo nije u redu. Mislim da su to neka principijelna pitanja. Tu nelogičnost ne može niko da objasni.

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer, Milovan Stanić, kratko i jasno je poručio svima prisutnima:

- Dnevni list Informer ima svoju jasnu uređivačku politiku i mi nikada od toga nećemo odustati pod pritiscima, a ovo zatvaranje i krivično gonjenje našeg urednika Vučićevića je jedan vid pritisaka. Mi nikada nećemo popustiti pod pritiskom - rekao je on.

Vučićević se pitao na kraju koliko ljudi će ići u zatvor ako ovo postane normalno.

- Šta ćemo ako ovo postane normalno, pa onda neke kolege krenu u zatvor, neke druge kolege - rekao je Vučićević.

Glavni urednik dnevnog lista Informer odgovarao je na pitanja novinara na kraju konferencije.

- Vi ste očigledno došli ovde da vodite drugu kampanju. Vidim, dragi kolega, da se radujete što ja idem u zatvor. Daću vam ovaj nalog za osuđenog, slikajte ga, fotokopirajte ga uradite sve, i onda nađite gde piše novčana kazna pa da vidimo. Evo ovo je u skladu sa kodeksom. Postavite pitanje, a onda ne dozvoljavate da vam odogovre. Ja sam osuđen krivično, orgomna je razlika između prekršajne i krivične prijave i presude. Ja sam osuđen jer sam za Jugoslava Ćosića rekao da je šiptarski plaćenik, i to sam dokazao. Kako? Tako što imamo dokaze da su mu šiptari uplaćivali pare, firmi u kojoj je on većinksi vlasnik. Sud mi kaže da to je tačno, ali šta je to bitno. Ja sam osuđen zbog istine na zatvor - odgovorio je Vučićević novinaru N1.

Boris Bogdanović je obrazložio činjenice koje novianru N1 nisu bile jasne.

- Presuda je pravosnažna. Stoji da nije uručena Draganu Vučićeviću. Po proceduri jedna ide Vučićeviću jedna meni kao advokatu. Ako sud donese presudu znači da je ona potvrđena i doneta, bez obzira što nije dostavljena nekome. Dakle, kada sud predusi to je amin, već tada, od tog trenutka ta presuda važi, bez obzira da li vam je presuda uručena ili ne još uvek.

- Pre devet godina, isti ovaj Jugoslav Ćosić, tvrdio je za mene da sam učestvovao u ubistvu Zorana Đinđića. Naravno da nisam nikakav saučesnik. Ćosić je tvrdio da imaju dokazi, a od dokaza ništa. Presuđeno je naravno, da nikada nisam imao kontkat sa bilo kim ko je učestvovao u ubistvu premijera tadašnjeg. Ćosić je, dakle lagao, ja sam dobio na sudu, a on je oslobođen zato, kako je to tada sudija rekao, pričao je kao novinar. A šta sam ja sada na Tviteru pričao? Kao vodoinstalater.

Vučićević je podsetio na napade na Informer koji su se dešavali, a koje niko nije osudio.

- Iznenađen sam reakcijom UNS koji ćuti. Pitao bih sve, a pozivam i vas da pitate, šta je sa one dve gospođe ili gospođice koje su me napale na Terazijama? Obavešten sam da je nadležno Tužilaštvo pokrenulo istragu. Kako je moguće? Da li to znači legalizacija linča novinara koji vam nisu po volji? Šta bi bilo da je neko bacio jedno jaje na Danas, N1, Nova S. Nama nisu bacali jaja,donosili su džakove balege. Nas su prebijali na ulazu u zgradu. Da li je neko nekada odgovarao za to?

Novinar N1 je imao još jedno pitanje za kraj, a interesovalo ga je da li je ovo priprema za uvođenje verbalnog delikta kao krivičnog dela.

- Vi ste u ovoj zemlji zaštićeni kao beli medved. Neće vama niko ništa. Protiv vas se ne podnose nikakve prijave. Jednom je neko nekada najavio da će neko protiv vas podneti kontratužbu. Onda ste vi, ne vi konkretno nego neko sa te strane, krenuli da cvilite kako ste vi žrtva. Neću biti u prilici u narednim nedeljama i mesecima da pričam o ovome, ne znam da li ću imati vikende slobodne, a i ako budem imao ne znam da li ću moći da pričam o tome, ne znam kakva su prvaila, nikada nisam bio u zatvoru.

Novinari TV N1 i Danas napustili su konferenciju pošto im pitanja političkog analitičara Ištvana Kaića nisu odgovarala.

Podsetimo, naš glavni urednik ponovio je još jednom da će se odazvati pozivu za robiju.

- U ponedeljak, 3. aprila, u 9 časova javiću se na odsluženje zatvorske kazne u Okružni zatvor u Beogradu. Poštovaću odluku suda i u zatvoru ću nastaviti borbu protiv strašne sudske nepravde. Ostajem i pri odluci o štrajku glađu... - rekao je Vučićević.

