Vučićević: Ekstemistična opozicija gubi podršku iz dana u dan iz nedelje u nedelju! (VIDEO)

Šta je rezultat svega ovoga osim maltretiranja ljudi u Beogradu, rekao je za PINK, glavni urednik dnevnog lista Informer Dragan J. Vučićević.

Vučićević je istakao da kada zatvorite glavnu raskrsnicu u gradu, stvarate gužbu u celom, a da to oni i hoće. Kako kaže, ti neki ekstremisti koji blokiraju Beogradu i žele da onemoguće normalan život u celom Beogradu.

- To im je cilj i to su jedino i postigli. Maltretiraju ljude, evo već 24 sata i svi zajedno treba da se zapitamo šta je rezultat toga. Pekli su juče prasiće, palačinke, kuvali gulaš, pili, jeli, svirali trubači... I to sve žaleći za žrtvama novosadske tragedije - rekao je Vučićević.

Kako kaže, pita se šta je rezultat osim maltretiranja ljudi u Beogradu. Pitao je da li misle da će zbog toga imati veću podršku, i dodao da čisto sumnja.

- Ekstemistična opozicija gubi podršku iz dana u dan iz nedelje u nedelju. Evo ja mator, star i operisan, bez forme, pozivam Bakića da mene prvog pojuri, kada već hoće da preti i napada. Govori da mi radikalizujemo i pozivamo na nasilje, da li ste vi čuli govor Jove Bakića juče? - upitao je Vučićević.

Kako kaže, oni treba da uče našu decu nečemu i po definiciji bi trebalo da proizvode novu elitu u Srbiji, dodaje da je ovo najstrašnije vređanje većinske Srbije, pri tom, kako kaže, ne govorim o politici.

- Juče su Svetog Savu pljuvali po društvenim mrežama, tvrdili da je masovni ubica i zločinac, hule na crkvu i patrijarha. Molim sve gledaoce da vizualizuju kada bi ovaj čovek imao moć da vodi sudbinu ovog naroda. Siguran sam da ovi kakvi su, međutim, nikada neće dobiti većinsku podršku naroda - rekao je Vučićević.

Vučićević je upitao i odakle pare za sve ovo juče, dodaje da je silna hrana i piće doneto, silna organizacija i ko sve to organizuje i plaća.

- Mi kada smo bili studenti, nismo imali ni za pogačicu, a gle ovo sad - rekao je on.

Kako kaže, juče smo mogli da vidimo da je Miloš Pavlović, najbolji student na Medicinskom fakultetu, koji je govorio na skupu u Jagodini, rekao je svoje mišljenje i sada preživljava strašan linč i prete mu na fakultetu.

- Zašto na to niko ne reaguje? Da li ste videli šta su radili juče ekipi RTS- a? Osuđujem napad na nju, njenog tonca i snimatelja. Da nije bilo policije tamo najgore bi ih linčovali - rekao je Vučićević.

Kako kaže, osuđuje napad na novinarku Draganu Biberović i ističe da napadači treba da budu identifikovani i kažnjeni.

- Postoji snimak od 4 minuta i objavljen je na portalu, ali nisu ga emitovali na televiziji - rekao je on.