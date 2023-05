Milovan Brkić, u ime građanske opozicije, pozvao je na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na protestima za koje su pričali da su protiv nasilja.

Komentarišući smimak na kom Milovan Brkić koristi i više nego neprimeren rečnik, a na kom se čuju jezive pretnje, markentiški stručnjak Nebojša Krstić kaže da se pojavljuju brojni komentari, među kojima je jedan, da ga je sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao da govori na taj način.

- Pogledajte njegov Tabloid, tamo je Vučić targetiran godinama unazad, i apsurd je govoriti da ga je Vučić poslao na taj skup. Đilas se ogradio od Brkića, a meni nije jasno kako se sada ograđuje, a u vremenu kada je Brkićev Tabloid bio izvor informacija, tada se nije ograđivao. Brkić je taj koji je pričao da je Vučić mafijaš, kriminalac, da je pokupovao pola Srbije... Sve te ludačke priče kreću odatle, a onda Marinika priča kako je to proverena stvar, pa je ispadala smešna - priča Krstić.

Neko će reći da je on čovek sa ruba društvene scene, pa kao, šta je bitno, e pa, to je čovek koji je neka vrsta ideologa tog dela opozicije, koji godinama unazad, manje ili više prikriveno preti, i vrši nasilje, kaže Krstić.

- Setimo se upada na Javni servis, tu je bilo postrojavanje novinara. Tu su bili Lutovac, Đilas... Da ne pominjemo ono nasilje gde su novinarke Pinka trpele napade. To je bilo vidljivo golim okom... Okupacija Predsedništva, pa kamenovanje policajaca... - kaže Krstić.

Bivši obaveštajac Boža Spasić navodi da, kada je upaljena prva sveća, bilo je jasno da će doći do svega, do čega je došlo.

- Skrenuta im je pažnja da je ipak dan žalosti. Vi kada organizujete skup protiv nasilja, bilo bi logično da je prošao pored te škole, pa onda išao i rekao da je zato. Ne, oni su otišli ispred Skupštine, Vlade, da traže krv. Meni je Brkić poznat. 1986 je počeo da izdaje neke novine, ne mogu da se setim, ali, on nikada nije delovao sam - rekao je Spasić.

Brkić je uvek imao podršku, kaže Spasić.

- To što je rekao, rekao je pred svima njima, a ono se nisu udaljili od svega toga. On je pozvao na teško krivično delo. Tada, kada je bio naš pacijent, on je kad god ga privedete, imao potvrdu, gde je on krivično neodgovoran. Ko mu je to dao, đavo ga znao. Kad god bi ga odveli kod istražnog sudije, njega su puštali. Ima glasina po Beogradu kako ga je Surčinski klan maltretirao. Brkić je, iako imaju veoma solidnu propagandnu mašineriju, njima je Brkić postao ideološka perjanica. Šta napiše tablopid to je zakon za njih - rekao je Spasić.

