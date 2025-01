'I BACANJE VUČIĆA SA TERASE JE OPCIJA!' Đilasov potrčko Miloš Jovanović uputio užasne pretnje smrću predsedniku Srbije

Miloš Jovanović, osvedočeni potrčko i pijun Dragan Đilasa dao je skandaloznu izjavu u kojoj je nedvosmisleno pozvao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Miloš Jovanović, osvedočeni potrčko i pijun Dragan Đilasa dao je skandaloznu izjavu u kojoj je nedvosmisleno pozvao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Jovanović, naime, kaže da je opcija i da predsednik države bude bačen sa terase!

- Druga opcija je zaista da uzmemo oružje pa da se obračunamo! Vidim da je i Aleksandar Vučić rekao, ali on je pomenuo bacanje sa terase, je l' tako? Vi me ispravite ako se varam, ali mislim da se ne varam, negde je Aleksandar Vučić rekao da treba da ga bace sa terase. I to je opcija! - rekao je Jovanović, pokazujući time pravo lice opozicije: na referendum o poverenju predsedniku Vučiću ne smeju, ali zato ne isključuju njegovo ubistvo!

Autor: Dalibor Stankov