Ministar odbrane Miloš Vučević najavio je skup 26. maja ispred Doma Narodne skupštine, za koju ističe da je to “skup jedinstva, ljudi koji žele da čuvaju stabilnost, tradicionalne vrednosti, svih onih koji vole da vide Srbiju kao čvrstu kuću.”

-Jedan skup koji treba da pošalje poruku, ne samo u Srbiji nego i u svetu, šta je većinsko opredeljenje Srbije, svakako mobilizacija snaga u pozitivnom smislu, da naši građani i država pokažu političku zrelost. Nažalost, ove stvari koje su nam se dešavale, a koje neko pokušava da zloupotrebljava jesu ispit zrelosti jednog naroda. Te tragične događaje su proživele neke države, neke skoro svakodnevno. Ako ćemo urušiti čitav sistem društva i državu, na prvoj prepreci koliko god ona bila teška, onda pokazujemo da nismo politički zreo narod. Ovi momenti koji su zavili Srbiju u crno moraju biti alarmi za ujedinjenje i sabornost, za razumevanje svih okolnosti, prilika i neprilika koji nas okružuju, a evo idemo u susret novim problemima i izazovima po pitanju KiM. Oni koji nisu dobronamerni za našu državu sigurno ne spavaju, i neće napraviti tajm-aut zbog onoga što se desilo prošle nedelje već će nastaviti sa svojom agendom.

Skup 26. maja je politički, ali ne stavlja u kontekst zloupotrebe tragične događaje

On je dodao i da veruje da će to biti veliki, miran i demokratski skup, ljudi koji pripadaju različitim političkim strankama, koji se bore za očuvanje i narodne stabilnosti, te da će SNS biti nosilac celog političkog programa, a ne bi nikoga unapred uključio ili isključio.

-Sigurno neće biti oni koji su pre dva dana bili na protestima. Ne bi se osećali prijatno, a ni građani. Oni imaju neku drugu politiku, o njoj mislim sve loše. Ono što mi se ne dopada kao građaninu, kao ocu, kao Srbinu, jeste da smo mi jedini primer u svetu kada ima užasne tragedije da se politički instrumentalizuje. Bilo je paljena sveća, davanje pošte, razgovor u parlamentima, javne polemike, molebana, ali da je neko išao u proteste na smenu bez izbora, to nigde nije bilo. Ni u Srbiji čak. Ja sam bio u opoziciji i nikad nismo išli na ulice. To se ne radi. Siguran sam da deo ljudi koji je bio u protestima pre dva dana izašao da oda počast deci, i ostalim ljudima koji su izgubili živote, i pruži podršku porodicama. Ali je problem što je to instrumentalizovano politički, jer se završilo s parolama “Ubićemo Vučića”, “Vučiću ostavka”. Skup 26. maja je politički, ali ne stavlja u kontekst zloupotrebe tragične događaje. Što se tiče nas mi smo izašli s jasnim paketom mera kao država i Vlada. Niko nema odgovore za ovakve slučajeve, ne u Srbiji, nego u svetu. Da ima, to se ne bi dešavalo. Juče je takva situacija bila u Dalasu. Ovo nije prvo masovno ubistvo u Srbiji, a ono što treba da uradimo je da sprečimo ovakve stvari u budućnosti i da poštujemo porodice žrtava.

I ja sam otac, ajde malo da se vratimo u kuće, da vidimo šta nam deca rade

Vučević je gostujući na TV Prva nadovezao i na vest dana da je otac osumnjičenog masovnog ubice U. B. iz Mladenovca uhapšen.

-Juče je uhapšen. On je potpukovnik u Vojnom arhivu, zaposlen pri Ministarstvu odbrane. Kod njega je nađeno naoružanje za koje je tvrdio da nema. A nađeno je. Spram toga je policija postupila i privela ga u policijsku stanicu. Pitanje je njegove odgovornosti pred zakonom. Ono što nije do sada isticano jeste da osumnjičeni za ubistvo u Mladenovcu nije prošao provere za upis u Vojnu akademiju prošle godine. Kako sada možete da predvidite da će neko da uzme pušku i ubije neku decu koja se druže. A gde je greška policije? Ja razumem Brankov potez kao moralni čin, ali čovek ništa nije kriv. Gde je njegova greška? Ni direktor škole to nije mogao da spreči. Vlada će nastaviti da radi, premijerka će izaći s predlogom ko će to nastaviti da radi. Ja ne vidim njegovu subjektivnu krivicu, ne vidim da je nešto pogrešio u konkretnom slučaju ili da je neki. I ja sam otac dvojice sinova, ajde malo da se vratimo u kuće, da vidimo šta nam deca rade, kako dišu, a ne da nam je stalno neko van konteksta kriv. Pričam vam kao otac i građanin. Izbačena je vaspitna komponenta, sad ste hteli i veronauku da izbacite. A kada nam se dese te vrednosti onda se pita ko je kriv od iskona do danas. To je prvo pitanje za porodicu, a onda se ide dalje.

Ovo je momentum kada tražite nadstranački front

-Narodni pokret je ideja, inicijativa, za razmišljanje u svakom smislu- šta će biti razrada tog koncepta i da li će to biti blok koji će ići na izbore. Ja očekujem odgovor na ta pitanja 27. maja. Ako stranka odluči da se ide u formiranje pokreta on će biti formiran do Vidovdana. Ovo je momentum kada tražite nadstranački front, koliko god da je neka stranka vitalna i jaka. Imate ljude i koji ne žele da budu deo stranačkih procesa, ali su željni javne reči i veruju u ovu politiku. Mi nemamo prava da te ljude isključimo ili zaboravimo. Pitanje je i saradnje različitih stranaka. Zajednička agdenda mora biti Srbija, očuvanje vrednosti uz razumevanje savremenih okolnosti, napretka- naglasio je ministar.

Čeka nas 27. maja kongres stranke

Vučević je odgovarajući na pitanje izbora u Srbiji naveo da SNS nikada nije bežao od izbora, te da su oni mogući na jesen.

-Ja nisam premijer, to je pitanje za gospođu Brnabić, ja ne mogu da isključim da cela Vlada da ostavku i da se ide na izbore. Da li ćemo tim dati šansu kuda treba da se ide. Sad nam je potrebna stabilnost i ne prazna formulacija jedinstva, treba nam pravo jedinstvo da izađemo iz ove situacije. Da budem fer, ima deo opozicionih stranaka koje nisu uzele učešće u instrumentaliziji ovog događaja. Izbori su isto jedan od opcija. Znate da SNS nikad nije bežao od izbora. Ako ćemo ići na izbore, onda je to na jesen. Da li će biti rekonstrukcije Vlade to je isto pitanje za gospođu Brnabić. Da li je vreme nakon sedam meseci da se proveri rad svakog minisgtra ja mislim da jeste, da li je neko ćutao, solirao. Bilo je soliranja oko nekih političkih stavova. Da li svi mislimo o svemu isto u Vladi, a ima nas 28, ne mislimo sve isto. Ne treba ni očekivati da imamo iste stavooe. Ali ako se utvrdi jedna državna politika moje privatno mišljenje ostaje na sednici i onda idem kao promoter. Moguće je da će biti i rekostrukcija i izbori, a moguće da ćemo ići direktno u izbore. Čeka nas 27. maja kongres stranke. Nepodeljeno je mišljenje da se očekuje da Aleksandar Vučić vodi SNS. Ono što možemo zaključiti je da će biti sigurno novih ljudi na najvažnijim stranačkim mestima. Princip promenljivosti je nužan opstanak Srpske napredne stranke kao stranke koja je proistekla iz naroda. SNS i kada ode u opoziciju, nadam se ne uskoro, neće nestati kao balon sa političke scene, već bi se vratio nakon sledećih izbora.

Stanje na KiM uzavrelo

-Čekaju nas vrlo teški dani, stanje je uzavrelo. Juče su uhapšena dvojica čuvara Opštine Zvečan od strane Kurtijeve policije. Pitanje je kada može doći do dalje eskalacije. Srbija mora ostati posvećena i politički da se bori da ne dođe do daljeg progona na srpsko stanovništvo. Vršimo političke pritiske, razgovaramo, lobiramo.

Dobro je to kad sneg padne da se vide tragovi

Ministar je prokomentarisao i najavu bivše ministarke i članice SNS Zorane Mihajlović da će izaći na izbore.

-Pre nedelju dana je formalno napustila SNS, a suštinski mnogo ranije. Gotovo je izvesno da ćete videti i nju na nekoj političkoj sceni, sa kakvim apetitima to će zavisiti od nje i građana. Dobro je to kad sneg padne da se vide tragovi. Sbija mora da bude Srbija, a onda donosimo odluke o našem strateškom opredeljenju, a ta dogmatika da bude prva rečenica “Srbija mora biti na Zapadu”, ja sam ministar Srbije ja predstavljam našu zemlju. Ali da ja moram da kažem nešto van moje države, to ne, jer je meni Srbija na prvom mestu. Svesni smo našeg okruženja. Dobro je da neko posle 10 godina vlasti kaže da nije bilo dobro u vlasti.

