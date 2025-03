Premijer Srbije Miloš Vučević osudio je nasilne pokušaje da se spreči skup ispred Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" u Novom Sadu, koji su organizovali roditelji koji žele da se deca vrate u škole.

On je naglasio da je "još neverovatnije i za svaki prezir da neko vređa maloletnu decu, učenike, koji traže da idu u škole".

-To je potpuni krah svakog normalnog i civilizovanog ponašanja i delovanja. To i smeta onima koji hoće da nam sruše državu. Oni ne mogu da podnesu okupljanje roditelja, profesora i učitelja u tolikom broju, a koji traže samo jednu stvar - da škole rade normalno i da se đaci vrate u učionice. Danas je desetak huligana bukvalno ušlo među te ljude, vršila fizičko i verbalno nasilje, kidala ozvučenje, fizički udarala roditelje koji su bili na skupu podrške đacima u školama. Zviždali su i vređali Nemanji, učeniku koji ima 16 godina i koji je samo tražio da se vrati sa svojim drugarima u njihove škole. Neverovatno je da neko vrši nasilje nad roditeljima koji traže da im deca idu u škole i nad profesorima koji hoće da rade svoj posao. To je zaista neverovatno- istakao je predsednik Vlade i dodao da očekuje da tužilaštvo i policija procesuiraju sve huligane koji su napadali mirne građane Novog Sada.

- Naravno da je ovih huligana bilo deset puta manje nego građana i da je potpuno doživeo krah poziv na kontramiting i nasilje nad roditeljima, profesorima, učiteljima i građanima.

Autor: Snežana Milovanov