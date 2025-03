Ispred Devete beogradske gimnazije pre nekoliko dana su se okupili maturanti koji, prema tvrdnjama direktorke škole Tatjane Šuković, ne dozvoljavaju odvijanje nastave, a među njima su bili i pojedini roditelji. Prema tvrdnjama direktorke, skup se formirao dok je trajao sastanak sa roditeljima koji žele da njihova deca pohađaju nastavu.

Danas, grupa roditelja Devete beogradske gimnazije uputila je javni apel koji prenosimo u celost:

Poštovani,

Obraćamo Vam se kao grupa zabrinutih roditelja dece koja idu u Devetu beogradsku gimnaziju "Mihailo Petrović - Alas". Kao što javnost već zna, od decembra meseca prošle godine naša deca od prvog do četvrtog razreda ne idu redovno na nastavu. Na kraju ne idu uopšte na nastavu jer su se deca škole, takozvani blokaderi uselili u školu. Tamo žive, jedu, spavaju, mole za donacije hrane i frižidere. To možete i javno videti na njihovoj instagram stranici. Pošto su to ipak deca, ne želimo ni na jedan način da povredimo ni njih ni njihova prava. Ono što je suštinski problem su roditelji "blokaderi". Imaju veliku grupu i vrlo su agresivni u svojim namerama da istraju, kako kažu, "do kraja". Čijeg kraja ? Kraja uništavanja škole kao institucije ? Ili kraja bilo kakvog školovanja u Državi Srbiji ? Citiramo navode iz njihovih grupa "Bolje deca bez diplome nego deca pod nadstrešnicom", "Moramo držati pod blokadom nastavu do kraja", "Sve dok nas nazivaju fašistima, dok nam cepaju transparente neće biti nastave", "Ako ćačiji organizuju sastanak upadamo sa alatom za buku i ometamo ih" itd... Mi mislimo da se politička pitanja ne rešavaju preko leđa naše dece od kojih su većina maloletna. Mi molimo da se naš glas čuje i da neko u ovoj državi reaguje i obezbedi nastavu našoj deci. Da nadoknade fond časova i ocene, jer nisu zaslužili da padnu školsku godinu i ponavljaju razrede. O psihološkom momentu da ne govorimo, ko nije za blokade taj je odbačen od društva. Ne bavimo se politikom, ne zanima nas da deca ispaštaju za stvari koje treba da rešavaju odrasli ljudi školovani da rešavaju tako važna pitanja kojima se ova Država trenutno bavi. Molim Vas da nas čuje neko ko će nam pomoći i ko će našoj deci obezbediti da završe školsku godinu u miru.

Grupa roditelja Devete beogradske gimnazije

Autor: Iva Besarabić