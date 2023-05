ZAVRŠEN TRILATERALNI SASTANAK U BRISELU! Petković: Ponašanje Bisljimija bilo skandalozno

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je, nakon osmočasovne runde dijaloga u Briselu na nivou glavnih pregovarača, da je ponašanje Besnika Bisljimija bilo skandalozno i potvrdilo da Kosovo ne želi da formira Zajednicu srpskih opština.

Petković je, u izjavi novinarima, po završetku sastanaka, preneo da su osmočasovni razgovori na momente bili i vrlo mučni i neprijatni.

- Ni malo nije lako razgovarati sa Prištinom. Ponašanje gospodina Besnika Bisljimija je bilo skandalozno, za razliku od Beograda koji je došao potpuno pripremljen sa ekspertima, predlozima, sa svim papirima. Svaki put mi se pripremamo disciplinovano, pedantno sa svim materijalima, i tako smo i ovaj put došli u Brisel, za razliku od Bisljimija koji je došao sam, bez ijednog papira. Kada je trebalo da razgovaramo o važnim pitanjima kao što je dalja implementacija formiranja ZSO, pitanje nestalih nakon donošenja Deklaracije o nestalim osobama, ali i drugim bitnim stvarima kao što su sloboda kretanja, pitanja koja se odnose na sam život Srba na KiM, institucionalno nasilje Aljbina Kurtija koje se svakodnevno dešava prema Srbima, napad Kosovske policije na Srbe, pucanje na nevine ljude i mnogo toga što se dešava u životima naših ljudi na južno i severno od Ibra gotovo svakog dana, na to Bisljimi nije želeo da da nikakve konkretne odgovore - istakao je Petković.

Petković je ukazao da je Bisljimi sve vreme pokušavao da različitim upadicama u potpunosti obesmisli ceo tok razgovora i dijaloga.

- Razgovarali smo i o pitanju energetike. Kada se pozovem na sporazume i na Povelju UN onda Bisljimi kaže da pričam gluposti. Kada pokažem odbijenicu zašto je novinarki RTS Svetlani Vukmirović, koja radi na projektu EU emisiju o imovini Srba na Kosovu "Pravo na sutra", zabranjeno da uđe na prostor Kosova, i kada sam odbijenicu koju je izdala Kosovska policija na Merdaru, dao Bisljimiju on ju je uzeo i bacio na pod. Sve to pokazuje da njega ništa ne interesuje i da samo želi da inscenira da razgovara, da napravi nekakav privid da učetsvuju u dijalogu, ali u principu došli smo do onoga o čemu predsednik Aleksandar Vučić sve vreme govori a to je da da Aljbin Kurti, Bisljimi i svi drugi u Prištini ne žele da fomiraju ZSO - podvukao je on.

Petković je rekao da kada pomene ZSO Bisljimi kaže da prvi put čuje o tome i pita šta je to, jer ne zna šta je Zajednica.

- Pošto tvrdi da je ekspert i da poznaje sve teme, kako onda nije pročitao osnovna četiri sporazuma koji se odnose na ZSO, da vidi cilj, nadležnosti ZSO, kako ona treba da izgleda, koji su njeni organi, da je to mehanizam koji treba da obezbedi kolektivna i individualna prava za srpski narod na KiM, s obzirom da tih prava nema, da su Srbi svakog dana izloženi nasilju i različitim napadima - naglasio je on.