Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je zvaničnom ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbija za Čikago na Aerodromu „Nikola Tesla“.

Predsednik Vučić i ambasador Hil su presekli crvenu vrpcu, čime je zvanično posle 30 godina ispraćen prvi let za Čikago, a zatim su se ukrcali i prvi putnici.

Obraćanje predsednika Vučića

- Malopre Jirž je rekao a i Hil ovo je važan dan za nas. Već 31 godinu ne možete da letite za Čikago. Er Srbija je jedina kompanija iz regiona kojim možete da letite u dva najveća grada SAD. Hvala našim američkim prijateljima koji su nam omogućili najbolje moguće slotove, da našim ljudima obezbedi brz i veoma udoban prevoz. Leti se manje od 10 sati i to je neverovatna ušteda u vremenu kad ne morate da presedate. Čuo sam Hila, ali morao sam malo da odspavam, pa sam propustio Jokićevu igru, najbolju do sad. Pa sad kad se Jokić bude vraćao iz Denvera ići preko Čikaga - rekao je Vučić.

Danas nam je Beograd - Njujork najprofitabilnija linija.

Verujemo da će ova linija sa Čikagom biti isto tako uspešna. Ovo povezuje Srbiju i Srbe, našu dijasporu, takođe i onim Srbima iz Kande, srednjem zapadu SAD. Ogroman uspeh za sve nas. Ovo je velika stvar, ovo će nas povezati sa američkim narodom. Naučićemo mnogo jedno o drugima. Viktor Igo je rekao da je čovek nije rođen da tegli lance, već da širi krila, zato čestitam Er Srbiji. Ne moramo da idemo u velike gradove, danas možemo da idemo iz našeg Beograda, a i naša zgrada aerodroma koja će se završiti nešto do juna, nešto do kraja godine, nijedan u regionu neće moći da se poredi sa našim. Tek kada sanjate velike snove, možete da uspete, zato smo mi postavili velike ciljeve. 117 miliona evra na računa ima Er Srbija - mi smo danas bolji nego što je JAT bio u Jugoslaviji, a tri puta manji. Hvala vam američki prijatelji, a putnicima želim prijatan let. Svaki let iz Čikaga nam je popunjen do juna.

Obraćanje Kristofera Hila

Zadovoljstvo je biti ovde ovako rano ujutru. Čast mi je što sam ovde sa predsednikom Vučićem. Čestitam svima u kompaniji ER Srbija koji su ovo omogućili, rekao je Hil.

- Želim da čestitam svima koji su sve ovo omogućili. Er Srbije ne samo da razvija nove destinacija i širi se, već i zbližava SAD i Srbiju i njene narode. I ima toliko toga što povezuje naše dve zemlje, i nije reč samo o košarci, nego evo sada i ovaj novi let koji će nas još više povezati.

Obraćanje generalnog direktora Er Srbije Jirža Mareka

- Ovo je važan dan za sve nas. Posle 30 godina postavljeni su letovi između Beograda i Čikaga. Letovi od Beograda do Čikaga će se do 11. juna obavljati dva puta nedeljno – sredom i subotom, dok će se od 12. juna letovi obavljati tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i subotom. Naše putovanje ka SAD počelo je u junu 2016. godine, kada su uvedeni direktni letovi do Njujorka. Za manje od 10 sati doletećemo do naše destinacije od koje nas deli 8 000 km. Flotu smo osnažili erbas E330-200 za prekookeanske letove, proširili kabinsko osoblje i imali smo veliku podršku. Verujem da će direktna linija biti značajna ne samo za Srbiju već i region. Hvala vam što ste odazvali našem pozivu. Putnicima koji danas putuju želim prijatan let.

Avio-kompanija "Air Serbia" uspostavlja direktne letove između Beograda i Čikaga kojih nije bilo više od 30 godina.

Nova linija nastavak je širenja poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a letovi od Beograda do Čikaga će se do 11. juna obavljati dva puta nedeljno – sredom i subotom, dok će se od 12. juna letovi obavljati tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i subotom.

Letovi od Beograda do čikaškog Međunarodnog aerodroma O’Hare trajaće oko 11 sati i obavljaće se avionima Airbus A330 iz dugolinijske flote kompanije Air Serbia.

U nacionalnoj avio-kompaniji smatraju da će nova linija značiti i bolje povezivanje regiona sa Čikagom, trećim najvećim gradom u SAD, iza Njujorka i Los Anđelesa, gde živi veliki broj ljudi poreklom s ovih prostora.

Naveli su da će preko Beograda omogućiti dobre veze između Čikaga i drugih gradova u svojoj mreži, kao što su Atina, Beč, Berlin, Bolonja, Bukurešt, Dubrovnik, Istanbul, Larnaka, Ljubljana, Prag, Pula, Podgorica, Rim, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Tivat, Venecija, Zagreb.

