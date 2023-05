UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija o protestima dela opozicije! Oni se večeras bore protiv nasilja tako što će da sprovode nasilje (FOTO)

Organizatori nasilnih ‘protesta protiv nasilja’ odustali su od ranije isplaniranog napada na RTV ‘Pink’ i večeras tokom svog skupa ponovo blokiraju autoput na mostu ‘Gazela’ u Beogradu.

Gosti specijalne emisije ne TV Pink su Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, Saša Milovanović, urednik Srpskog Telegrafa, Srđan Barac, iz Centra za drustvenu stabilnost i Dragan J. Vučićević , glavni i odgovorni urednik Informera.

- Danas imamo dva skupa i ovo zaista miriše na izbore, deluje kao da će se održati za dve nedelje- kaže Krstić.

- Ja mislim da pravimo grešku što se bavimo koliko kod njih ima ljudi. Ti ljudi koji su pristojni na skupu, možda su oni nečim nezadovoljni. Ali ima i pristojnih ljudi.

- Pošto su došli pod parolom borbe protiv nasilja, ja se pitam šta oni traže. Oni traže da se skloni Vučić, da se ugase mediji, ali nema ni slovca oko borbe protiv nasilja.

- Dužni su da kažu šta bi oni uradili da su bili vlast. Ali ništa od toga nismo čuli, samo demagogiju- kaže Krstić.

- Sad imate opoziciju koja ne može da pređe cenzus i koja koristi tragediju kako bi izvukli kritičnu masu na ulicama.

- Ono su izneli u vidu ucene, ostali su nedorečeni. Govorili su da će sve biti drugačije keda se pojavi kritična masa ljudi na ulici- kaže Krstić.

- Vi imate lidere koji pozivaju na linč- kaže Krstić.

- Voleo bih da neko od tih ljudi kaže šta će se dfesiti sa tom kritičnom masom.

- Oni imaju nasilnički pogled na svet- kaže Dejan Vuk Stanković.- Ide jedna protivrečenost u tim porukama. Vi se borite protiv nasilja tako što pretite nasiljem i zarvarate Gazelu. - Hteli su da uđu u radio televiziju Srbije. Oni imaju svoj koncept kako stvari trebaju da izgledaju. - kaže Dejan Vuk Stanković.

- Opijeni mržnjom zaboravili su da je Vučić simbol državnog jedinstva- kaže Dejan Vuk Stanković.

- Zašto se postavljaju nerealni zahtevi? Da bi izazvali nasilje. Oni žele da oblate položaj Srbije- kaže Dejan Vuk Stanković.

- Napadaju Verskog lidera da bi narušili društvo, da bi manipulisali- kaže Barac.

- Želim da istaknem, ideal je da imate državu koja vam pomaže da izađete iz problema.- kaže Barac.

- Mi vidimo mali broj ljudi na Gazečli mnogo manje nego ispred Skupštine.

- Ova slika stvara sliku da mi nismo sigurna zemlja i to je njima cilj i to je zloupotreba građana- kaže Barac.

- Mi smo saznali i prvi sinoć pustili da je opozicija odlučila da im se današnji protest završi ispred Pinka, a čak su hteli i da upadnu u zgradu televizije. Ipak, danas su odlučili da to ne sprovedu u delo - rekao je Vučićević.

On je objasnio da ovo nisu nikakvi protesti protiv nasilja.

- Ovo nisu nikakvi protesti protiv nasilja. Stotine i hiljade ljudi će biti blokirano na auto-putu. To je nezamislivo nigde ni u jednom delu Evrope. Ovo nije put koji vodi od Beograda do Niša. Vi blokirate auto-put koji vodi sa istoka Evrope sve do severa Evrope. Ne blokirate samo Srbiju već i Evropu. Oni će večeras da se bore protiv nasilja tako što će da sprovode nasilje. Poruka predsednika Vučića je jasna i glasna, idemo na izbore. Niko nikada više na vlast neće doći na ulici - zaključio je Vučićević.

- Procena je da je ispred Skupštine ima oko 10 hiljada ljudi dok ta ista procena kaže da je u Pančevu oko 30 hiljada ljudi- kaže Vučićević.

- Vi se radiujete izborima? Pa vas je mnogo više? Njihovi botovi pišu da ih je 150 hiljada u centru grada. Ali oni se ne raduju izborima. Oni kažu nećemo na izbore, dok im se ne ispune uslovi- kaže Vučićević.

Vučićević je nabrojao ko je sve na skupu dela opozihjie među njima i Velja Ilić, a ko je sve na skupu pogledajte u galeriji.

- Ovo je slika opozicionih hejtera, a iza njih vidimo najmoderniji Beograd. Tamo gde je Beograd na Vodi tamo je bio zmijarnik- kaže Vučićević.

- Vi kad imate proteste imate i zahteve. Ovde su zahtevi nerealni i to je logično da se ide ka izborima. Ali oni su namerno stavili nerealne zahteve. Oni sad maltretiraju i Đokovića što je vratio terene- kaže Saša Milovanović.

- Da li su ubacili u zahteve da se ugasi NOVA i N1 pošto pozivaju na nasilje prema Patrijarhu?- pita Milovanović.

- Izgleda da se bez Pink paketa ne mogu zaraditi pare, a ovamo se bore protiv Pinka- kaže Milovanović.

- Oni vređaju verska uverenja većeg dela građana- kaže Vučićević.

- Gospodo hoćete na izbore? Pa šta je problem? - kaže Vučićević.

- Oni su strašno nervozni pred sledeći petak. Biće tu više od 200 hiljada ljudi i onda njihove priče o najmasovnijem skupu ne piju vodu.

- Ovo vam je slika njihovog najvećeg protesta- pokazao je Vučićević sliku kako je sad na Gazeli.

U koloni demonstranata na protestu "Srbija protiv nasilja" koja se kreće ulicom Kneza Miloša ka mostu "Gazela", i MLADEN OBRADOVIĆ, lider pokreta „Obraz“.