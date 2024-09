Dačić za Pink o protestima: U pritvoru samo osoba koja je pripremala napad na policiju i vozač sa Gazele (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su nakon protesta protiv iskopavanja litijuma u Srbiji samo dve osobe zadržane u pritvoru - jedna iz Subotice iz grupe koja je pripremala napad na policiju i druga koja je automobilom povredila dva učesnika skupa na mostu Gazela u Beogradu.

- Čekajte, kakva je to represija, ako policija nikoga nije povredila, nikoga nije uhapsila... To je jedno okretanje teme od nečega što bi trebalo da bude suština, a to je da se mi držimo zakona i Ustava, koji garantuju izražavanje političkih stavova i okupljanja, ali uz poštovanje zakona - rekao je Dačić za Pink.

Dačić je naglasio da je cilj Ministarstva unutrašnjih poslova da svi skupovi proteknu u miru i da nema nikakvih sukoba, ističući da ni na jednom protiv litijuma nije bilo ni sukoba ni upotrebe sile.

- Ja mogu sa ponosom da kažem da nijedan sukob nije bio na devedesetak skupova tim povodom u Srbiji, da nigde nije bilo upotrebe sile, osim fizičke sile u smislu da je neko sklonjen sa pruge u Loznici i Beogradu. Nije bilo povređenih, nije bilo ni povređenih policajaca - kazao je ministar Dačić.

Govoreći o samim protestima, naveo je da sada po službenoj dužnosti mora da sluša šta se govori na njima i prati šta se dešava, kako ne bi bilo incidenata.

- Govori iz vremena Miloševića, pa oni su meko večernje štivo za uspavljivanje dece u odnosu na te govore. Protiv stranih kompanija, protiv stranog uticaja... Pa što ste bre rušili Miloševića? U to vreme je stvoren utisak da smo bili pod izolacijom, a ovo sada kad vi slušate, prosto ne možete da verujete u kom vremenu to slušate - ocenio je Dačić.

Prema njegovim rečima, osnovna politička poruka na protestima je da su "strane kompanije najveći neprijatelj svih država, uključujući i Srbiju".

- Znate šta, to je jedan takav antiglobalistički pokret, da i Če Gevara bi pozavideo svemu tome - kazao je Dačić.

