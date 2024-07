Dačić za Pink o litijumu: Očigledna je politizacija te teme i to od onih koji su praktično doveli te firme u Srbiju (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da policija neće dozvoliti nerede, blokade pruga i puteva koje pominju protivnici iskopavanja litijuma u Srbiji i ocenio da oni politizuju situaciju.

Dačić je rekao i da o jadaritu sluša poslednjih 20 godina i da su svi o tome afirmativno govorili i da niko nije pominjao štetnost tog projekta.

- Da je neko zaspao 2003. godine i da se sada probudio, ne bi mogao da shvati u čemu je sada problem. Mi smo podržavali Vladu Vojislava Koštunice do 2007. godine, onda su Tadić i Koštunica napravili sami Vladu, a mi smo 2008. godine ušli u Vladu sa DS-om. Sve te godine, tema o kojoj se nije raspravljao, pa ja ni tada nisam znao detalja, ali se sećam da je jadarit bio tema kojom su se svi hvalili, koliko ima zainteresovanih kompanija - kazao je Dačić za Novo jutro TV Pink.

Dačić je upitao kako je sada sve to politička tema i toliko štetno.

- To je očigledno pitanje toga ko je na vlasti. Da su ostali na vlasti, verovatno to ne bi bila tema koja bi bila problematična. Ovde je očigledna politizacija te teme i to od onih koji su praktično doveli te firme u Srbiju i onda imate tu sada razne laži. Vlada je sada samo ispoštovala odluku Ustavnog suda - naveo je Dačić.

Kako je rekao, on nije upoznat sa detaljima procedure, ali nije sve gotovo.

- Čak je i predsednik rekao da to ne može pre četiri godine da se otvori, čak da je sve u redu - kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, policija je narodna policija i nije ideja da se ona sukobljava sa narodom.

- Mi molimo sve da poštuju javni red i mir, da okupljanja budu mirna, da se određeni događaji najave. Kad je reč o međunarodnim saobraćajnicama, to se nigde ne dozvoljava - istakao je Dačić i dodao:

Znam dobro da je i u periodu DS-a bilo raznih vrsta protesta, ali nikad se nije desilo da neko blokira put ili prugu.

Nisam ni svestan koliko je to vremena Dačić, koji je i lider SPS-a, osvrnuo se i na proslavu 34. godišnjice postojanja stranke. - Nekako nisam ni svestan koliko je to vremena - kazao je Dačić. Kako je rekao, tu su bili mnogi koalicioni partneri, te kolege iz Republike Srpske. - Bilo je u Sava Centru, mi smo tamo nekako navikli - rekao je Dačić i dodao da se sve sublimiralo iz dana u dan.

Autor: Marija Radić