Obilaznica oko Beograda biće puštena u saobraćaj tokom OVOG MESECA! Vesić za Pink: To je rasterećenje za Gazelu i centar Beograda

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će obilaznica oko Beograda biti završena tokom ovog meseca i puštena saobraćaj, što će značajno rasteretiti Gazelu i centar Beograda.

"Možete da vidite da je skoro potpuno završena. Planirano je tokom ovog meseca i konačno ćemo završiti tih 47 kilometara od ukupno 78 kilometara. Završićemo deonicu do Bubanj potoka čime će sav teretni saobraćaj sa Gazele iz pravca Novog Sada i Šida ka Nišu biti izmešten i neće više biti potrebe da prolazi kroz centar Beograda", rekao je Vesić.

Da bi obilaznica bila potpuna, dodao je ministar, neophodno je uraditi još 31 kilometar od Bubanj potoka do Pančeva, čije je projektovanje počelo pre nekoliko meseci.

"Ta deonica je vrlo zahtevna i važna jer ona čini ne samo 31 kilometar saobraćajne obilaznice već pored toga čini i 28,8 kilometara železničke obilaznice. Radi se na Vinči veliki železničko - drumski most i na taj način ćemo dobiti, kada završimo tih 28,8 kilometara železnice uporedo sa 31 kilometar drumske obilaznice. Dobićemo železničku obilaznicu oko Beograda - što znači da sav teretni saobraćaj železnički iz Banata, Pančeva, Vršca. Zrenjanina, Kikinde više neće prolaziti kroz Beograd", rekao je Vesić.

Time će Beograd dobiti dve obilaznice, rekao je ministar i veliki drumsko - železnički most na Vinči, i na sektoru C posle Bubanj potoka radiće se dva tunela - tunel Leštane i tunel Bubanj potok.

"Sada završavamo tunel Beli potok na deonici do Bubanj potoka, i on se oprema ovih dana. To je velika stvar i pobeda naše politike, politike predsednika da se Srbija saobraćajno poveže", rekao je ministar.

U Surčinu je sa kineskom kompanijom potpisan aneks ugovora za petlju Jakovo i to je nastavak brze saobraćajnice Surčin - Novi Beorgad koju je Vučić pustio u aprilu.

"Ta saobraćajnica je bitno skratila put, povezala Novi Beograd i Zemun i direktan izlazak na autoput Miloš Veliki je skraćen za 10 kilometara. Tada je predsednik obećao građanima Jakova da će biti uređena i petlja - potpisali smo pre neki dan ugovor vredan oko 3,3 miliona evra, i biće urađeno negde oko 2,2 kilometara puta. Petlja je važna jer će omogućiti da oko 40.000 ljudi što iz Surčina, što iz drugih opština imaju direktan izlaz na autoput i ukinuće sav teretni, tranzitni kamionski saobraćaj kroz Surčin koji će posle toga biti zabranjen", rekao je Vesić.

Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o izgradnji i planiranju, ministar Vesić je rekao da osim potpunog usklađivanja sa evropskim standardima o gradnji, Zakon će od sada štititi i građane.

"Osim međunarodnih sertifikata zelene gradnje, zaštitićemo i građane. Tu je obaveza polisa osiguranja za sve investitore, iz koje će moći da se naplati eventualna šteta koja nastane prema trećem licu - ako se ošteti sporedna zgrada ili slično, kao što se dešavalo, ali i okolne ulice - moraće da budu vraćene u prvobitno stanje ukoliko dođe do oštećenja. Do sada se dešavalo da se tuži investitor, da to ne može da se naplati, a od sada će se to naplaćivati iz osiguranja", rekao je Vesić.

Komentarišući pretnje po život koje su upućene predsedniku Vučiću tokom proteklog protesta opozicije, ministar je rekao da je reč o ljudima koji "žele da dođu na vlast likvidacijom predsednika, ali ne i legalno - izborima".

"Njegovi politički protivnici misle da će tako što će eliminisati njega, moći da dođu na vlast. I to je paradoks na skupu koji je sazvan navodno protiv nasilja. Na tom skupu nemate ni jedan predlog koji se tiče dece u školi, koji se tiče poboljšanja sistema obrazovanja, to bi bilo logično ako ste već sazvali skup zbog tragedije u školi Ribnikar", rekao je Vesić.

Taj protest čiji je povod bila tragedija, dodao je ministar, pretvorio se u zahtev da bude smenjen predsednik države Aleksandar Vučić i svaki njihov protest se na kraju svede na to.

"Naravno po mogućnosti bez izbora. Sa druge strane njih ne zanima borba našeg naroda na KiM, ne interesuje ih poplava u Ivanjici. Ne interesuje ih okupacija našeg naroda na KiM. Naši ljudi se svaki dan okupljaju ispred opštine u Leposaviću, bore se mirno ali to nikoga očigledno u Beogradu ne interesuje", rekao je Vesić.

Njima je jedino važno kako smeniti ili ubiti Vučića, rekao je on i dodao da je žalosno jer se trenutno vodi istorijska borba, i naglasio da je predsednik uspeo da Srbija na svojoj strani dobije najveće svetske sile.

"U toj velikoj borbi imate neke koji pokušavaju da taj glas sa severa Kosova ne dođe do Beorgada i ponašate se kao da Beograd nema veze. Oni misle da treba da priznamo nezavisnost Kosova i da Kosovo nema nikakve veze sa Srbijom. Uostalom mogli ste da vidite da je šef kabineta Vjose Osmani između ostalog podržava to što se dešava u Beogradu", rekao je Vesić.

Dok se sve ovo dešava u Srbiji, ističe Vesić, imamo teško kršenje ljudskih prava na KiM, pokušaj da se srpski narod obespravi i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti postavi svoje gaulajtere.

"U opštini Leposavić imate tog njegovog gradonačelnika kog je izabralo ne znam, 50 ljudi, kome takođe Kurti krši ljudska prava kao i Srbima. On njega drži u opštini i njegova porodica želi da ga vidi, on ga drži kao taoca u opštini Leposavić umesto da ga pusti da ide kući. On dakle ne maltretira samo Srbe već i Albance", rekao je ministar.



Dok se naš narod bori i dok mu se krše sva prava, rekao je Vesić, imamo situaciju da neko u Beogradu misli da je potrebno nekim drugim događajima potpuno staviti sve to po strani.

"Što se tiče izbora SNS je spremna uvek da se ide na izbore, predsednik je to rekao, neka podnesu zahtev, koliko god glasova da im je potrebno SNS će vam dati idemo na referendum da vidimo šta će narod da kaže. To je način kako se po Ustavu i Zakonu dolazi na vlast. Ali ne, oni žele da se ne ide na izbore, da na silu preuzmu vlast", zaključio je ministar.

