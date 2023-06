EKSKLUZIVNO! IVICA DAČIĆ ZA PINK: Jutros sam razgovarao sa zamenikom ministra spoljnih poslova Norveške - REŠILI SU DA ZATVORE AMBASADU U PRIŠTINI!

Prvi podpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je jutros za TV Pink da je sigurno da Kurti nema konstantu u terminima koje koristi, već je jedina konstanta, nastajanje da ceo srpski narod proglasi genocidnim narodom i da za to moramo da platimo.

- Njemu su odrešene ruke, da sprovodi šta god da zamisli. Postavlja se pitanje kako je došlo do tog popuštanja, da se njima učini da mogu da urade šta god da požele. Postavlja se pitanje da li to rade sami, ili uz podršku nekoga, i ako to rade uz podršku nekoga, pitanje je koga? Čitav je niz pitanja tu. Imamo galimatijas, napravnjen na Balakanu, gde su stvorene nus pojave koje danas teško da neko može da kontroliše - rekao je Dačić.

Kako kaže, jutros je razgovarao sa državnim sekretarom Norveške, odnosno zamenik ministra spoljnih poslova, ističići da su Norvežani doneli odluku da zatvore ambasadu u Prištini.

- To je njihova unutrašnja stvar. Taj čovek me pitao šta mislimo oko Rusije. I onda sam mu rekao d,a prilikom rušenja Sovjetskog Saveza i bivše Jugoslavije... da je Sovjetiski Savez imao 15 republika, a Jugoslavija 6 republika... Dve pokrajine su ukvoru jedne republike. Hteo sam d akažem da je doneto bilo zvanično ili nezvanično da se one trebaju raspasti po međurepubličkim granicama, i da su one nepovredive. A sada se desilo da su se tako raspale, i neko misli da je Jugoslavija na 7. kako je moguće da to bude priznato u Jugoslaviji a ne od strane Sovjetskog Saveza. I zato sada imamo priču iz Amerike sa zapada, da je Kosovo druga priča, da oni imaju pravo zbog represije, a sa druge strane i sama Rusija u želji da opravda svoje popstupke, nama ne donosi dobru poziciju... - kaže Dačić.

Dačić je potom dodao da je na KiM otvorena Pandorina kutija, iz koje ne znamo šta će izaći.

- Zemlje koje su priznale Kosovo, nisu mnogo slušale o svemu, nije im objašnjeno. Mi sada imamo dobru politiku, i kada smo doneli odluku da radimo na tome, mi smo ljudima objašnjavali da ljudima iste stvari u njihovim zemljama miže da se desi - dodao je Dačić.

Komori je mala zemlja, na primer, i on ima 4 ili 5 ostrva, i jedno su im uzurpirali Francuzi, naveo je primer Dačić pa se dotakao i Velike Britanije.

- Oni imaju prava na Foklanska ostrva sa Argentinske strane, a mi nemamo pravo na naš teritorijalni integritet, ili mesto gde se rodila Srbija? - kaže Dačić.

