PALMA: Kurti sada može da radi šta hoće, ali ne može dokle hoće. Nikada se neće desiti da priznamo takozvano nezavisno Kosovo, to nije politika, to je moj život!

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da Aljbin Kurti trenutno na Kosovu i Metohiji može da radi šta hoće, ali ne može dokle hoće.

- Njemu sada pomažu i KFOR i EULEX, ali i međunarodna zajednica ne može večno samo da gleda i da ćuti i da verbalno osuđuje. Međunarodna zajednica mora da kaže Kurtiju “povlačimo vojsku i ne možeš da uvoziš ništa, ne iz Srbije, nego iz celog sveta”. Ta međunarodna zajednica mora da Kurtiju ispostavi ultimatum, a ne osudu. Svu tu politiku zapada treba izdržati i primeniti političku mudrost kao što radi predsednik Vučić - rekao je Marković gostujući na TV Informer i dodao:

- Ono što svi u svetu treba da znaju je da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo. To se nikada neće desiti. To nije politika, to je moj život. I siguran sam da je tako i u slučaju Aleksandra Vučića i Ivice Dačića. Srbija je do sada ispoštovala sve, jedino što Vučić nije “ispoštovao” je što nije i neće da da saglasnost za stolicu jednostrano proglašenom nezavisnom Kosovu u Ujedinjenim nacijama i nije i neće da prizna nezavisno Kosovo.

Marković ističe da probleme Srba na severu i na celoj teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija osećamo svi u celoj Srbiji.

- I svi na svetu treba da znaju da današnja Srbija nije Srbija iz 90 – ih godina prošlog veka. Ova trojica takozvanih specijalaca iz Prištine koji su navodno išli da beru pečurke i visibabe, pa kasnije uhapšeni na teritoriji centralne Srbije, treba da znaju da na tom terenu ima i kosovskih božura i to kosovskih božura koji su natopljeni srpskom krvlju zahvaljujući pogrom koji su nad Srbima izvršili Albanci. Današnja Srbija ima svoju, autonomnu politiku, politiku mira i stabilnosti - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije i dodaao:

- Za vreme dok je šef diplomatije bio Ivica Dačić, 18 zemalja je povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova, a kasnije i kada je bio Nikola Selaković još 10 i to sve u saradnji i uz pomoć predsednika Vučića, a dok su na vlasti bili oni koji danas protestuju i koji bi ponovo da se vrate na vlast svake nedelje je po nekoliko zemalja priznavalo nezavisnost Kosova.