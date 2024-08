Petković: Kurti nastavlja da progoni Srbe, želi etnički čisto takozvano Kosovo

On je ocenio da teror koji sprovodi Aljbin Kurti je nešto što najdirektnije ugrožava osnovna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je upad tzv. Kosovske policije u filijale Pošte Srbije na severu Kosova i Metohije nastavak progona srpskog naroda na KiM od strane Aljbina Kurtija i privremenih institucija u Prištini.

- Antisrpska politika Aljbina Kurtija se svodi na to da se stvori etnički čisto Kosovo i sve što Kurti radi u poslednje dve godine čini upravo da dođe do proterivanja Srba sa prostora KiM. A on će to učiniti i čini raznim eskalatornim potezima. Pre svega stvara nepodnošljive uslove za život Srba kako na severu tako i južno Ibra - rekao je Petković za Tanjug.

On je ocenio da teror koji sprovodi Aljbin Kurti je nešto što najdirektnije ugrožava osnovna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Navodeći da su Srbi na KiM "svoji na svome", da oni žive u svojim domovima, školuju se u svojim srpskim školama, leče u srpskim bolnicama, rade u srpskim institucijama, Petković je naveo da je politika Aljbina Kurtija da stvori etnički čisto Kosovo.

Kako je dodao, zbog toga na sve načine, pre svega proterivanjem Srba svim ovim akcijama kosovske policije koji idu u pravcu zatvaranja srpskih institucija, bilo da je reč o poštama, bilo da je reč o poštanskoj štedionici, banci, trezoru Narodne banke, zatvaranja mnogih srpskih opština, privremenih organa, južno od Ibra, zatvaranja ambulante u Prištini, sve je to pokazatelj da on zapravo ne želi ništa srpsko na prostoru Kosova i Metohiji.

- Kurti ovakvim činom takođe čini sve da ne dođe nikada do formiranja zajednice srpskih opština, zato što upravo srpske institucije na Kosovo i Metohiji predstavljaju osnovnu infrastrukturu za formiranje zajednice srpskih opština, koja treba da obezbedi i individualna i kolektivna prava za srpski narod, s obzirom da tih prava danas nema na Kosovo i Metohiji i nema i za Srbe - objasnio je Petković.

Podsetio je da više od godinu dana postoji zabrana srpske robe na KiM, te ukazao da Kurti apsolutno čini sve, ukidanjem dinara, da spreči da Srbi primaju i plate, i penzije, i socijalna davanja.

Saopštenje EU, koja je ocenila da su potezi Prištine bili jednostrani, nekoordinisani i da krši dogovore postignute u okviru dialoga Belgrada i Prištine, ističe Petković, predstavlja još jednu u nizu birokratsku blamažu Evropske unije kada je reč o teroru Albina Kurtije i kada je reč o stradanju srpskog narode na Kosovo i Metohiji.

- Svaka im čast ako je vrhunac njihovog odgovora na teror Albina Kurtija ovo saopštenje u kome vidite sav besmisao politike Evropske unije prema dijalogu i pitanju Kosovo i Metohiji... Bolje da se Evropska unija možda nije ni oglasila, nego što se na ovakav način oglasila, dajući dodatno vetar u leđa Albinu Kurtiju - rekao je Petković.

Petković je naveo da Srbija ima informacije i kako se, kako je rekao, ublažavalo ovo saopštenje i ko stoji za toga i ko i na koji način štiti Kurtija, dodajući da su to "mentori kosovske nezavisnosti".

Autor: Snežana Milovanov