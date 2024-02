Kurti ne želi nastavak dijaloga, već etnički čisto Kosovo i Metohiju! Vujičić: Situacija je teža iz dan u dan

Ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji od strane Aljbina Kurtija je jedan od najtežih udaraca za srpski narod u južnoj srpskoj pokrajini i njegovu egzostenciju, a cilj je da se stvore nepodnošljivi uslovi za život i rad i da Kurti dobije "etnički čisto Kosovo i Metohiju", izjavila je danas član pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Danijela Vujičić.

Ona je za Tanjug navela da je u pitanju, kao kao što su predstavnici Srpske liste i rekli, "još jedan u nizu eskalatornih i agresivnih poteza Aljbina Kurtija", da bez ispaljenog metka izazove novu "Oluju" nad Srbima.

- U poslednje dve i po godine trpimo teror Aljbina Kurtija, zabranio nam je pravo na rad, zabranio nam je slobodu kretanja, pravo na lečenje i poslednje, najteže jeste ukidanje platnog prometa Republike Srbije - istakla je Vujičić.

Kada je reč o reakciji međunarodne zajednice, ocenjuje da se, nažalost, sve svodi na saopštenja, ali da je poslednji ton Stejt departmenta bio jači i intenzivniji od Evropske unije.

- Verujem da će uspeti da zaustave ovu poslednju meru Aljbina Kurtija, iako nisu rekli da će je zaustaviti, već, privremeno obustaviti. Situacija je teža iz dan u dan, od hapšenja naših ljudi u Pošti u Goraždevcu, pljačka poslovne jedinice Pošte u selu Ugljare kod Kosova polja, napad na privremene organe u peći, Osojanu, domove zdravlja, ambulante... - rekal je Vujičić.

Prema njenim rečima, Kurti iz dana u dan nasiljem nameće nove teme u dijalogu, kako bi "postojeća tema dijaloga izašla iz koloseka".

Vujičić ukazuje na to da Aljbin Kurti izbegava fomiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), a da u Nacrtu Statuta ZSO, koji je ona i pisala, a koji je EU podržala, kako kaže, jasno stoji "nesmetalno finansiranje srpske zajednice na KiM, što je u dijalogu, na kraju krajeva, podržala i Priština".

- Sve to govori da Kurti želi da obesmisli dijalog, da skloni trenutne, aktuelne teme na drugi kolosek i to je već praksa poslednje dve i po godine, vi vidite da on novom agresijom nameće nove teme u dijalogu, jer vi uvek imate nekoga iz EU ko kaže da će to što se dešava biti tema dijaloga. Dinar nikada nije bio tema dijaloga, nikada se u Briselu nije razgovaralo o platnom prometu - istakla je Vujičić.

Ukazala je da su plate, penzije, egzistencija dovedeni u pitanje kada je reč o Srbima koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, jer, kako navodi, oko 93.000 korisnika na prostoru Kosova i Metohije, od kojih više od 60.000 koristi plate i penzije, a preko 30.000 korisnika socijalnih davanja.

- To nije malo, ali se nadam, da će se, kao što je predsednik Srbije rekao, naći način da se vrši isplata primanja. Težim putem će dobijati zarađeni novac. Važno je da je naša zemlja uvek uz nas, da su predsednik i Vlada Republike Srbije uz narod na Kosovu i Metohiji, koji nikada neće ostati sam i bez podrške svoje države - poručila je Vujičić.

Ističe da u Beogradu postoje pojedini koji krive predsednika Aleksandra Vučića za ono što se dešava na KiM.

- Da podsetimo javnost, tzv. Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine, tako da ova rešenja i ove odluke su posledica toga. Mi smo od 2012. godine, otkada je SNS na vlasti, mi smo uradili sve da narod na KiM ima smislen život, da živi od svog rada, ali okretanje leđa dela međunarodne zajednice i pozivanje obe strane, a ja sada pitam - koja je to druga strana? Srpska strana apsolutno ne radi ništa da ugrozi mir niti svojim delima pokazuje da je protiv bilo kog Albanca. A mi imamo od nelegitimnih gradonačelnika, preko ukidanja srpske robe, pa naše pravo na lečenje, upad u lokalne samouprave, hapšenje radnika Pošte kao da su kriminalci... maltretiranje ljudi... sve to govori u prilog tome da žele da stvore nemoguće uslove kako bi se narod sa KiM odselio, što je i krajnja namera Aljibina Kurtija - naglasila je Vujičić.

Ona dodaje da se onda više ne postavlja pitanje dijaloga i ZSO.

- Onda smo u potpunom lavirintu što se tiče dijaloga, jer se nametanjem novih tema dijaloga izlazi iz postojećeg koloseka koji je dogovoren u Briselu 2013. godine i potpisivanjem sporazuma, na koje se Priština obavezala - kaže Vujičić.

Kada je reč o nastavku dijaloga, ona ocenjuje da Aljbin Kurti ne želi da se on nastavi.

- Koliko god se mi trudili da pregovore vratimo za sto, gde i treba da budu i koliko god želeli da nađemo kompromisno rešenje sa Albancima, ovde se postavlja pitanje - on radi sve da bi postojeće teme sklonio potpuno sa dnevnog reda i nametnuo nove. Svakoga dana sukobima i agresijom želi da nametne nove teme, a koje imaju za cilj priznanje. Srbija nije na kolenima, niti će pokleknuti željama Aljbina Kurtija da prizna tzv. Kosovo. Mi ćemo se boriti svim međunarodnim sredstvima i pravom, na koje se i pozivamo - naglašava Vujičić.

Izrazila je nadu da će se održati hitna Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koju je je predsednik Srbije najavio da će je Srbija tražiti.

- Verujem da će preovladati razum, vidimo zaista zabrinutost dela međunarodne zajednice zbog Kurtijeve politike ka etnički čistom Kosovu. Bitno je da svet pogleda realnost i pogleda suštinu, da u 21. veku jedan narod u Evropi živi u getu, demokratija koju propagiraju, sve je nestalo na Jarinju i Brnjaku. Nadam se da će svet ovoga puta naći realno rešenje za srpsku zajednicu - rekla je Vujičić.

Podseća da je Statut ZSO koji je upravljački tim, u skladu sa sporazumom iz Brisela iz 2013. godine, uradio, napisan po svim standardima EU.

- Evropska unija je stala iza toga, tako da mi nismo u Nacrtu statuta odstupili ni malo od onoga što je dogovoreno. Takođe, EU se složila sa time da srpska zajednica ima nesmetano finansiranje iz budžeta Srbije i to se nikada nije postavljalo kao pitanje - navodi Vujičić.

Ističe da poslednje mere Aljbina Kurtija dokazuju da Kurti i to želi da skine sa dnevnog reda i obesmisli ZSO, kako bi ona postala "nevladina organizacija".

Beograd će, poručuje ona, nastaviti da se drži Briselskog sporazuma.

- Sve ono što je u interesu srpskog naroda mi ćemo prihvatiti, ono što nije i ono što de fakto traži priznanje, mi to nećemo prihvatiti koliko god bude teško i koliko god uslovljavanja imali, Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo - naglasila je Vujičić.