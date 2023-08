ZDRAVSTVENO STANJE GENERALA RATKA MLADIĆA SVE LOŠIJE! Darko Mladić za Pink: Krenulo je da mu slavi srce, to nas najviše zabrinjava (VIDEO)

General Ratko Mladić već 12 godina se nalazi u pritvoru Haškog tribunala, a njegovo zdravlje je sve lošije. Zdravstvena nega, prema rečima njegove porodice je neadekvatna.

Njegov sin, Darko Mladić kaže da je lekar njegovog oca isti onaj koji je lečio pokojnog predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.

- Mi od jesenas, kada je bila ona velika kriza i kada smo mislili da bukvalno da neće da se izvuče, nakon borbe od dva meseca, uspeli smo da dođu naši lekari da ga pregledaju. Nakon toga mu je promenjna terapija, i on se "izvukao" iz te situacije u kojoj je bio. Malo se oporavio, u nekim delovima se i značajno oporavio. U jednom periodu je bio stabilan, ali od zimus je krenulo da mu slabi srce. To je ono što nas najviše zabrinjava - priča Darko Mladić i dodaje:

- Sada mu je snaga srca došla bukvalno na neku donju granicu. Spremamo ponovo tim kardiologa i pulmologa. Tražićemo od Tribunala da odu tamo da se porriča sa tim lekarima tamo da nam daju opet tu dokumentaciju tamo.

Sin Ratka Mladića kaže da oni u pritvoru imaju od glavnog lekara, medicinski tim, a dok je njegovom ocu sud dodelio i dva nezavisna nezavisna njihova eksperta.

- Jedan je kardiolog, a drugi neurolog koji ga pregledaju periodično, nekih tri meseca. Dobijamo te izveštaje, ali ne dobijamo kompletnu tu dokumentaciju, pa je mi onda tražimo, a poslednju smo dobili u aprilu. Mogu da kažem da je napredak u odnosu na raniji period kada po dve, tri godine nismo dobijali te izveštaje - istakao je Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, zdravstvena ekipa koja je tamo je ista svih ovih godina. Mladić napominje da imaju periodi kada bolje sarađuju, kao i periodi kada nisu nikako sarađivali.

- Sada smo u nekoj fazi, ni tamo-ni vamo. Dobijamo od njih normalno neku komunikaciju koja dugo ranije nije bila - rekao je sin Ratka Mladića i naglasio da mu je bitno da njegov otac tamo dobiju najbolje lečenje bilo uz sugestiju lekara iz Srbije ili ne.

- Najveći problem je što on zbog svog zdravstvenog stanja odavno ne pripada takvim uslovima - rekao je Darko i naglasio da je osim lečenja njemu potrebna i nega.

SVAKODNEVNO SE ČUJEM SA OCEM!

Darko Mladić kaže da se svakodnevno čuje sa svojim ocem generalom Ratkom Mladićem. - Imamo dva puta nedeljno da se i vidimo preko zaštićene aplikacije. To je ono najvrednije u nedelji dana. Po pola sata on može da vidi unuke, da popričamo, d ase našalimo... Telefonski razgovor je telefonski, ovo je na neki način kvalitetnije. Svakog meseca je neko od nas kod njega. Majka najviše, objektivno ona ima najviše vre,mena. Ja odvedem decu jednom u tri meseca. To je nešto što njega drži i što je nama potrebna. Ta komunikacija uživo je nešto što ne može da se zameni - istakao je sin Ratka Mladića.