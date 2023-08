Grenel: Za vreme Trampa dijalog napredovao, razmatrala se mogućnost povlačenja NATO snaga sa Kosova

Bivši američki izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel izjavio je da bi odnosi Srbije i Kosova bili daleko bolji nego što su danas, da je na čelu SAD ostao bivši predsednik Donald Tramp, kao i da se u tom slučaju danas u Hagu ne bi sudilo za ratne zločine počinjene pre 20 godina, prenosi Koha.

On je rekao da je za vreme Trampa pregovarano o četiri sporazuma između Kosova i Srbije i ocenio da je taj posao bio veliki, te bi doveo do ekonomske normalizacije.

Grenel posebno je podvukao da se sa Kosovom i Srbijom razgovaralo i o mogućoj ideji povlačenja NATO snaga sa Kosova.

On je dodao da se u dijalogu između Kosova i Srbije dosta napredovalo sve dok, kako ističe, nije došao tim predsednika Džoa Bajdena i odlučio da Evropljani budu na čelu dijaloga.

"Dakle, za poslednje tri godine Evropljani su odgovorni i ono što sada vidimo je haos, nasilje i rat", rekao je Grenel za "Hjuman Events".

Dodaje da je jedna od tačaka o kojoj se pregovaralo bila da se stavi tačka na Sud u Hagu

"Prethodni tužilac, pre Džeka Smita, rekao je da okončavaju ovo krivično gonjenje. Govorio je da ja nikoga ne tuži jer je prošlo 20 godina i ne može da smisli ubedljiv slučaj da bilo koga tuži", podseća Grenel.

Prema njegovim rečima odlučili su da za srpske zločine sude sudovi u Srbiji, a za kosovske na Kosovu.

"Sudovi u Srbiji i na Kosovu davali su milione i milione dolara da obuče svoje sudije i tužioce i bilo je vreme da ostvare svoje pravo i stanu na kraj sa ovim međunarodnim sudom gde je Džek Smit bio haški tužilac", rekao je Grenel.

On je rekao da je odlučio da obavesti Ministarstvo pravde da će se strane složiti da okončaju Haški tribunal.

"Brus Švarc je bio taj koji je vodio međunarodne sudove. 29. januara 2020. ostavio sam mu poruku i on me je pozvao nazad i razgovarali smo o okončanju suda i rekao sam hej Bruse samo da znaš da su se strane dogovorile da to urade. Njegova reakcija na to je bila neverovatna. On je rekao da ne zna da li to možemo, dodajući da je to međunarodni sud i da će morati da obaveste tamošnje američke advokate. I rekao sam, idite i obavestite američke advokate, ali dve strane su se oko toga dogovorile i oni će doći u Belu kuću i naći ćemo dogovor za nekoliko meseci, jer završavamo pregovore", rekao je Grenel.

Grenel dodaje da ne zna tačno šta je Švarc uradio, ali tvrdi da je zvao Smita.

Prema njegovim rečima, za nekoliko meseci kada je predsednik Srbije otputovao u Vašington da završi pregovore o tom sporazumu, Džek Smit je najavio podizanje optužnice protiv predsednika Kosova.

"Optužnica koja je bila politička od pre 20 godina. Predsednik Kosova je i posle tri godine u zatvoru. Tri godine zatvora jer ga je tužio Džek Smit i prilično sam siguran da je jedini razlog zbog kojeg je predsednika Kosova tužio Džek Smit u Hagu zato što ga je Brus Šarc iz ministarstva pravde obavestio da ćemo ga udaljiti sa posla, bili bismo spaseni od suda i obe strane na Kosovu iu Srbiji su se složile da to urade. Rekao sam mu da će Sjedinjene Države to izneti u Savet bezbednosti UN", rekao je Grenel.