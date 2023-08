Milović: Odluka Prištine o zabrani isporuke lekova ugrožava i otežava život Srba

Zamenik direktora KBC u Severnoj Mitrovici i bivši gradonačelnik opštine Zvečan Dragiša Milović kaže da je zabrana isporuke robe i lekova iz centralne Srbije na Kosovo još jedan u nizu jednostranih poteza kosovskog premijera Aljbina Kurtija, sa ciljem da još više oteža život Srbima, kako bi uvideli da nema perspektive i kako bi napustili svoja vekovna ognjišta.

Milović je u intervjuu za Novosti rekao da KBC "Kosovska Mitrovica" sa 500 postelja pruža usluge pacijentima i Srbima, ali i Albancima.

- Ovih dana trošimo poslednje rezerve lekova, da bude samo jedan hitna operacija ili neki udes sa nekoliko povređenih, ne znam da li bismo imali dovoljno za hitan prijem. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da utiče na Prištinu da se ova odluka povuče, jer se nama krše osnovna ljudska prava - kaže Milović.

On dodaje da su zbog odluke Kurtija o embargu životi ljudi ugroženi. Milović napominje, da su time narušeni životi dece, hroničnih i onkoloških pacijenata, kao i dijabetičara.

- Imali smo sastanak sa predstavnicima KFOR-a. To su vojnici, njihovo je bilo da čuju i zapišu ono sa čim se suočavamo i da proslede na neke druge adrese. Nadamo se da će međunarodna zajednica reagovati ovoga puta, iako smo svedoci njihovih dvostrukih standarda. Moram da napomenem, da su oni pozdravili samo povratak Albanaca na KiM, iako bi, po Rezoluciji 1244, svim trebalo da se omogući povratak. Nažalost, Srbi i mnogi nealbanci se nisu vratili svojim kućama - naglašava Milović.

Na pitanje da su vlasti u Prištini najavili povlačenje 25 odsto specijalaca iz opštinskih zgrada iz četiri opštine i da li je to još jedan blef Kurtija i je li dovoljno da Srbi preispitaju svoje odluke?, Milović kaže da je Miroslav Lajčak, bez ikakvih osnova, najavio da je to prvi pozitivan korak za deeskalaciju, ali da je to za srpski narod je to apsolutno nedovoljno za deeskalaciju.

- Da bi se situacija smirila i vratila u neku normalu, ne možemo se igrati procentima. Potrebno je da se svi lažni gradonačelnici i specijalne jedinice povuku, jer ne vidimo razloga da one uopšte budu na severu. Specijalne jedinice ni po jednom sporazumu, ne mogu da budu stacionirane na severu, a kamoli u opštinskim zgradama. Drugi uslov za deesakalaciju je da se na slobodu puste svi uhapšeni Srbi koji su hapšeni uz prebijanje, i treći, da se formira ZSO, u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine - kazao je Milović.