VELIKI PROTEST SRBA U SEVERNOJ MITROVICI: Ukida nam se parče hleba, ukida nam se život! Kome smo mi krivi (FOTO)

Srbi sa Kosova okupili su se u Severnoj Mitrovici na velikiprotestnom opštenarodnom skupu kojim žele da skrenu pažnju čitavom svetu i međunarodnoj zajednici na svoj obespravljen položaj, posebno zbog odluke Prištine i kosovskog premijera Aljbina Kurtija oukidanju dinara kojom im se ugrožava ostanak i opstanak na njihovim ognjištima.

Više hiljada ljudi na mitingu iz svih delova Kosova i Metohije od Štrpca, Pomoravlja, Centralnog Kosova, Severa KiM...

Intoniranjem himne Srbije počeo je veliki protestni opštenarodni skup kojim građani žele da skrenu pažnju čitavom svetu i međunarodnoj zajednici na svoj obespravljen položaj, posebno zbog odluke Prištine o ukidanju dinara.

Skup je počeo u severnom delu Kosovske Mitrovice, na Trgu Braće Milić, a prisutan je veliki broj građana. Prisutni nose zastave Srbije i transparent "UN USA 1244 HELP", "Evropo otvori oči", "Bez socijalnih primanja nećemo imati ni za hranu", "Ovo je okupacija". "Penziju sam čitav život sticao, ne dam je Kurtiju", "Kurti, zašto nam decu u vrtiću ostavljaš bez mleka?", "Nećete nas proterati sa naših ognjišta!", "Kurti nam zabranjuje plate i penzije!", "Od čega da kupimo lekove kad nam dinar uzimate?", "Neka ambasadori pređu sa reči na dela!", "Evropo, dogorelo do nokata, zauzdajte piromana!", "Bolnice će nam ostati bez lekova!", "Kurti želi da nam ugasi vrtiće i protera decu!", "Za Kurtijevu "demokratiju" ne dam ni pet para!", "Bez socijalnih primanja nećemo imati ni za hranu", "Penziju sam čitav život sticao, ne dam je Kurtiju", "I Nemanjići su kovali dinare!"

Prisutni su i predsednik i potpredsednik Srpske liste Zlatan Elek i Dragoša Milović.

Udruženje penzionera Kosova i Metohije, koje je organizovalo veliki opštenarodni skup, saopštilo je da je protest zajednički mirni apel, da se pokaže celom svetu da vide muku i obespravljenost Srba na Kosovu.

Srpska lista podržala je održavanje protesta i pozvala građane da uzmu učešće. Takođe, podršku protestu pružio je i Savez samostalnih sindikata Kosova i Metohije.

- Danas smo ovde zajedno jer nas je ponovo muka okupila, veliko zlo koje se nad nama nadvilo,da dignemo glas protiv nepravde protiv pokušaja Prištine da nam uzmu naš dinar s mukom stečen i zarađen, rečeno je na protestu posle čega se u ime penzionera, koji su čitav život radili i sticali da dočekaju mirnu starost - obratila Dušanka Đorović.

- Ovde smo podigli svoju decu, svoje porodice, a Bogu hvala dočekali smo i unuke, ova odluka znači da nam se ukida parče hleba, ukida nam se život - rekla je ona dodavši da im se onemogućava nabavka srpske hrane a da u apotekama nema lekova.

- Laž je velika laž da možemo otvarati račune u pojedinim kosovskim bankama i podizati naše penzije, to je laž, oni ne priznaju naš PIO - dodala je i naglasila da umesto sad da se igraju sa svojim unucima moraju na ulici da ostvaruju svoja prava. Kome smo mi krivi, nećemo ništa tuđe nego samo ono što smo časno zaradili...

Srbi s Kosmeta podsećaju i da je prvi dinar iskovan upravo na Kosmetu pre osam vekova.

Profesorka Ekonomskog fakulteta Dragana Milenković rekla je da ova odluka direktno ugrožava opstanak srpskog naroda na KiM.

Vesna Martinović, direktorka OŠ, strahuje kako će deci da plati i nabavi knjige i pribor za školu pa podseća kao prosvetni radnik i roditelj da je odluka o ukidanju mnogo više, katanac na sve srpske škole. Ona apeluje na Evropu da urazumi Prištinu i utiče na njene sulude odluke.

- Nisam političar i ovo nije politički govor već vapaj jedne majke - kaže direktorka.

Svetlana Stević, upravnica narodnih kuhinja, danonoćno se stara o najugroženijima.

- Pomaže Bog, braćo i sestre, danas šaljemo poruku celom svetu da se Srbi na KiM nalaze u bezizlaznoj situaciji. Nije lako danas biti Srbin, naročito ovde gde smo mi - kaže ona dodajući da nismo bez korena i istorije a da svetinje govore umesto nas jer potvrđuju naš vekovni identitet na KiM.

Dr Dragiša Milović pozdravio je sve okupljene dodajući da su medicinari došli da podrže ovaj veličanstveni skup.

- Ova odluka direktno je uperena prema našem srpskom narodu i ima za cilj da ukine srpske institucije na KiM a uperena je i prema delu Albanaca koji primaju penzije u dinarima - kaže doktor naglašavajući da su Srbi građani drugog reda na KiM i pita se kako ćemo da kupimo lekove i hranu za pacijente a u KBC se leče i Srbi i Goranci i Albanci i Bošnjaci...

- Nemaju pravo Priština i Kurti da zabranjuju dinar a ima Srbija pravo da finansira svoje građane - dodaje on.

Predsednik Udruženja penzionera, koje je najavilo održavanje velikog opštenarodnog skupa, Vesko Stojković, rekao je da je to prilika da se ukaže na arogantno ponašanje vlasti u Prištini.

- Treba uputiti poruku svetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem da je to neka politička opcija ali ostanak je upravo vezan za primanja,za ekonomiju, za osnovne životne uslove da se ostane - rekao je Stojković.

Kako je dodao, odluka Prištine da zabrani dinar pogađa najviše penzionere.

Skup se održava u blizini Trga Braće Milić.

Autor: