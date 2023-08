Direktor "Telekom Srbija" Vladimir Lučić istakao je jutros za TV Pink da su glavni problemi na KiM počeli sa dolaskom Aljbina Kurtija na vlast, obzirom na to, da je Telekom pre toga dobro poslovao sa Prištinom.

Kako Lučić kaže, do tada je Briselski sporazum poštovan, međutim, od kako je Aljbin Kurti na vlasti, napadi kreću sinhronizovano.

- U poslednjih mesec dana, imali smo tri napada na MTS. Najparadoksalnije je to, što žele da nas izbrišu iz prištinskog APR-a. I pre tri meseca smo bili svedoci da Kurtijeva administracija nije krenula samo na naše institucije, već i na njihovu opoziciju - dodaje Lučić.

Lučić navodi da je Kurti probao da napravi akciju gašenja "Klan Kosovo" pod istim razlogom pod kojim pokušava nas da ugasi.

- Navodno je u registracionom listu pisalo "Peć Republika Srbija" Zamislite! Kakva stvar. I zbog toga je krenuo u akciju da ugasi taj list, međutim, desio se protest novinara, i izostavljena je ta odluka. Da bi on sa sebe skinuo taj pritisak "Klana Kosovo" on je doneo istu odluku za 15. kompanija, uključujući Telekom. Pre dve nedelje smo dobili čudan papir, gde piše da se mi brišemo iz njihovog APR-a. E sada, kako je naša registracija u njihovom APR-u po njihovim propisima, po Briselskom sporazumu, oni su stavili da je prilikom predaje neke naše dokumentacijom, od pre par godina, naše odgovorno lice registrovano sa pasošem na kom piše Kosovska Mitrovica Republika Srbija, iako se to nigde u njihovom APR-u ne vidi. To je apsurd! Jer, ispada da jedan član menadžmenta ima taj nevažeći dokument - rekao je on.

Kako kaže, pored te akcije, vrši se još akcija usmerene protiv Telekoma, gde oni, između ostalog proveravaju kako su kupljeni mali kablovski operateri po srpskim enklavama 2019. i 2020. godine.

- Čovek iz Prištine koji radi kao direktor Agencije zaštite konkurencije se ponaša kao čovek koji vodi kampanju protiv nas. Svski drugi dan je na televiziji, i priča istu apsurdnu priču - rekao je Lučić.

Oni su menjali zakon da bi nas usporili, jer smo mi krenuli u ekspanziju, dodao je Lučić.

- Njima je cilj jasan, da probaju da ugase MTS, a to je grubo kršenje Briselskog sporazuma. Samim tim, 30.000 porodica ostaje bez srpskih kanala, bez mogućnosti da komunicira sa ostatkom Srbije. To bi bio skandal - rekao je Lučić, dodajući da je MTS poslednja institucija koju pokušavaju da slome.

Lučić kaže da su međunarodna zajednica kao i ambasade obavešteni o svemu ovome.

- Ambasador SAD je stao na stranu istine i pravde, što je dobro po nas. Tako da, zanimljivo je i kod ovog prištinskog direktora Agencije za zaštitu konkurencije, on pre bilo kakve odluke da li smo mi prekršili zakon, govori podatke koji su tajna, govori da smo već prekršili sve - rekao je on.

Kako kaže, Telekom Srbija i dalje radi, i nada se da će žalba biti uvažena.

- Posetio sam naše radnike tamo. Naša kompanija radi besprekorno i trudimo se da sve što se dešava, na nas ne utiče. Znate da nam je i radnik bio kidnapovan... Ipak, kompanija radi, pruža servis svim građanima, i trudimo se da naša kompanija tamo radi dobro. Hvala svima na tome - naveo je Lučić.

- Ovo je bespravni pokušaj gašenja, ali na kraju, siguran sam da ćemo izaći kao pobednici, jer su u svom napadu potcenili našu snagu, zaključio je Lučić.

