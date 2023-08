ZAŠTO DODIK NE BI GAZIO USTAV KADA GA JE PRVI SCHMIDT GAZIO! ČEDO JOVANOVIĆ: KOPRCA SE SARAJEVSKA ULICA, OSUĐENI SU NA DODIKA

Nakon što je Tužilaštvo BIH podiglo optužnicu protiv Milorada Dodika, predsednika RS-a, i direktora Službenog lista tog entiteta Miloša Lukića, sada imamo novi momenat.

Dodik tuži tužioca koji je protiv njega podigao optužnicu. Naime, Dodik je podneo krivičnu prijavu protiv tužioca Tužilaštva BiH Nedima Ćosića Posebnom odeljenju Republičkog javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u Banjoj Luci.

Dodik smatra da Ćosić, kao službeno lice Tužilaštva BiH, u nameri da nanese štetu instituciji predsednika RS-a, koju predstavlja, te Milošu Lukiću, v. d. direktora Službenog glasnika RS-a, doneo nezakonitu odluku, čime je počinio krivično delo povreda zakona iz člana 346 i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315 Кrivičnog zakonika RS-a. Sud BiH još nije doneo odluku o potvrđivanju optužnice, a u međuvremenu je poznato i da će Dodika braniti advokat Goran Petronijević iz Srbije, nekadašnji branilac ratnog zločinca Radovana Karadžića.

Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, govorio je o ovome u emisiji ‘Dobar dan BiH’.

Na početku samog razgovora je objasnio da on na ovu optužnicu gleda kao na jedan iznuđeni potez i kao na jednu posledicu ponižavajuće odluku u vreme izbornog dana.

Od tog trenutka svi procesi u BiH su izrazito negativni i ja se bojim da Tužilaštvo nema nikakvu šansu na uspeh. Jasno je da BiH ima ozbiljne probleme i da su ti problemi sistemski. Sve što se dešava je razbijanje BiH, a za su odgovorni mnogi pored Dodika. Nisam njegov istomišljenik i ne slažem se sa njegovom politikom, ali taj haos u kojem se nalazi BiH nažalost ne može da se manifestuje drugačije, osim kroz ove situacije – kazao je Jovanović.



Spomenuo je i kako je nedavno gledao sve ono što se dešavalo u Prijedoru.

Toliko je toga rečeno o odnosu Srba i Hrvata a na tom skupu, a Dodik je doleteo u Prijedor sa sastanaka na Hvaru, kojeg je imao sa Milanovićem. Znamo kako sarađuju HDZ i Dodik kada je u pitanju budućnost BIH. Zašto Dodik ne bi smeo da gazi Ustav kada ga je prvi zgazio onaj koji je trebao da ga čuva, a to je Schmith. Potrebno je mnogo više pameti nego što ja sad vidim da je trenutno ima – rekao je Jovanović.

Mnogo je predmeta u Tužilaštvu zavedeno protiv Dodika, poput Pavlović i Bobar banke, kredita za kupovinu vile u Beogradu, predmeta zbog negiranja genocida, napada na ustavni poredak, ali Tužilaštvo je za ovaj predmet podiglo optužnicu. Mnogi misle da, i ako prođe s osuđujućom presudom, biće blaže kažnjen, a drugi govore kako on ovo već koristi u političke svrhe i prikupljanje političkih poena na osnovu nedavne izjave da će homogenizirati srpski narod. Čedomir smatra kako se ne može doneti odluka da je negacija genocida krivično delo, a onda zbog kikavičluka, Dodika ‘juruti’ po nekom drugom osnovu.

Dodik ne veruje u BIH i ne krije koje su njegove namere. On želi nešto drugo i vrlo često je imao partnere samo zato što su bili kratkovidni. Schmidt je doneo i HDZ na vlast u BiH, srušio je one snage koje su bile za građansku BiH. Sada se sarajevska kolacija koprca i ne zna šta da radi, jer je osuđena na takvog Dodika. Da izađe iz kolacije ne može, da sedi u toj kolaciji nema nikakvog smisla. Ko je za to kriv? Pa krivi su oni koji su išli prečicama u oktobru mesecu i oni koji su silovali sve snage u BiH, pokušavajući da ih privole na one zakone koji ne postoje nigde u svetu.

Često se kaže da je Vučić izvor svih problema, Jovanović smatra kako to nije tačno.

Mislim da to nije istina, ne zato što sam Vučićev advokat, nego što znam kakve su stvari u Beogradu. Nemojte da zaboravite da je Dodik vodio kampanje po Srbiji samo sa jednom porukum: ‘došao sam da vas naučim kako da vi izbrišete radikale u Srbiji, kao što sam ja izbrisao u RS-u’. Čitajte između redova. Srbija je donela neke političke odluke i pokušava da se iskobelja iz nasljeđa 90-ih godina. Nema puno partnera za to i u samoj Srbiji. Vučić nema nikoga osim mene ko ima razumevanja za BiH. On je došao u Sarajevo i doneo vakcine. Sećate se reakcija ovde u Beogradu? Sećate se kada je otvorio granice za Makedoniju, Kosovo i za BiH? Kada je poslao kiseonik za Kosovo? Ljudi to ovde nisu pozdravili. Ne znam šta Dodik zapravo misli. Kažu da želi rat, ali kada su drugi ratovali on nije. Ja ne verujem u to, ali posledice ovakve politike će biti haos – rekao je Jovanović.

Promocijom srbijanskog filma Radoša Bajića “Heroji Halijarda”, koji veliča četnički pokret Draže Mihailovića, narušen je ugled najvažnijeg regionalnog i evropski cenjenog Sarajevo film festivala. Jovanović kaže kako je to još jedna muka, te da činjenica i istina najbrže umiru u politici.

Najbitnije su emocije, a one su ono što pokreće sva naša društva na loš način. Prevrtanjem kostiju 50 godina nigde nećemo stići. Naš problem više nije Halija i Dražo Mihajlović nego oni koji su pod okriljem toga 50 godina posle napravili haos i zlo o kojem se danas ćuti. To nisu bili junaci, ali kada vam je politika takva kakva je, onda su i okolnosti haotične, pa se desi da na SFF-u imate sve to – kazao je Jovanović.

