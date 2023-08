SPASIĆ ZA PINK: Zahvaljujući Vučićevim istorijskim potezima, imamo situaciju da Amerikanci priznaju da je KURTI KRIV! Naša pozicija na međunarodnoj sceni se promenila, i to svi VIDE

Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer je upozorio da Priština treba da bude "veoma oprezna" kada je u pitanju oduzimanje licence za rad operateru MTS, odnosno Telekomu Srbija, i naglasio da je to “veoma osetljivo pitanje”.

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku, kaže da sa indirektnih pretnji i napada na Srbe na KiM, kao i na Srbiju, Kurti i Priština prelaze na direktne napade, što je upravo slučaj i sa Telekomom.

- Njima je ideja da se ukinu osnovne životne potrebe našem narodu, i to je cilj. Pozitivna stvar je to, da zahvaljujući istorijskim potezima Vučića, imamo to da Amerikanci kažu da je Kurti kriv, čuli smo da je Stano rekao da će se krenuti u novi proces sankcija - rekao je Spasić.

Osnovni posao Euleksa je da štiti ljudska manjinska prava, a to nismo videli na našem primeru, jer znamo koliko su se napadi na Srbe pojačali, rekao je potom.

- Ne zaboravite da je i dalje albanski lobi jak u Americi, međutim, pozitivno je što se naša pozicija na međunarodnoj sceni promenila, i što se to vidi - dodao je Spasić.

Emil Zoranjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, kaže da je potpuni teror krenuo od Nove godine, i da je on sve veći i veći.

- Prvi put imamo rekacije KFOR, EU, kao i SAD. Imamo opomene, sankcije... Protiv ljudi koji su zvaničnici tzv. države Kosovo. Mislim da je to tek početak, iako je Kosovo njihovo čedo - naveo je Zoranjić.

Određena politička elita u briselu i Vašingtonu neće priznati šta se zaista dešava, ali je dobro da pojedini reaguju, naveo je on, ističući da je KFOR dokazao da nije garant za bezbednost, kao i EULEKS.

- Napadi na Telekom spadaju u one kontinuirane napade, sa istim ciljem - priča Zoranjić.

