VIŠE OD PET MILIONA LJUDI GLEDALO SUSRET VUČIĆA I TAKERA - Najpoznatiji američki novinar istakao (pinovao) post

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Budimpešti sa američkim političkim komentatorom i novinarom Takerom Karlsonom, nakon čega se Karlson ubrzo oglasio objavivši video u kome je uputio pohvale predsedniku Srbije, a je pogledalo više od pet miliona ljudi!

Karlson je, takođe, post sa Vučićem istakao na svom profilu, odnosno pinovao, a s obzirom na to da je Taker jedan od najmoćnijih figura u američkoj politici na ovaj način je poslao jaku poruku svima da je Vučić bitan državnik.

- Evo šta se desilo, upravo smo se sastali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u ambasadi Srbije u Budimpešti - napisao je američki komentator na svom Tviter nalogu, a zatim je u objavljenom snimku uputio i pohvale predsedniku Vučiću, naglasivši da ga vidi kao pametnog čoveka sa perspektivom:

We just met with the President of Serbia, Aleksandar Vučić, at the Serbian Embassy in Budapest. Here’s what happened. pic.twitter.com/R4fcTMBTlV