VELIKI BENEFIT ZA ZEMLJE U KOJU SU DOŠLI RUSI, POSEBNO ZA SRBIJU: Karl Bilt: Gubitak za Rusiju, a dobitak za srpski IT sektor!

Švedskl diplomata Karl Bilt i nekadašnji izaslanik bivšu SFRJ danas je u prepisci na Tviteru sa urednikom Ekonomista Šašenkom Džošijem o ruskim emigrantima koji su stigli u Evropu, istakao da je to pozitivno uticalo na Srbiju.

Džoši je, citirajući Ekonomist, napisao da je između 817.000 i 922.000 ljudi napustilo Rusiju od februara 2022. godine.

- Najviše ih je došlo u Kazahstan i Srbiju, po 150.000 emigranata - napisao je Džoši.

Bilt je, citirajući reči urednika Ekonomista, naveo da je to donelo veliki podsticaj srpskoj IT industriji.

