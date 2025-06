NA SNAZI UPOZORENJE ZA CELU SRBIJU, RHMZ SE HITNO OGLASIO: Mapa zemlje u crvenom, TRI DANA su posebno OPASNA

Iako temperature vazduha u Srbiji početkom ove sedmice možda još nisu "pakleno visoke", nešto drugo je već dostiglo zabrinjavajući nivo. To osećamo ovih dana, gde god da smo, na svojoj koži – ali bukvalno – u vidu peckanja i svraba. Jer, kad pogledate najnoviji izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na temu UV zračenja u našoj zemlji, zaprepastiće vas "crvenilo" na sve strane. Upravo taj (izuzetno) visok stepen zračenja zaslužan je što nam na samom startu ovog leta nije ponekad dovoljan ni zaštitni faktor 30, kad su kreme za sunčanje u pitanju.

Tabela obuhvata nekih 30-ak mesta u našoj zemlji i odnosi se na UV zračenje na dan 23, 24. i 25. jun.

Novi Sad, Beograd, Niš, Palić, Sombor, Leskovac, Dimitrovgrad, Valjevo, Smederevska Palanka, Kruševac, Vršac, Priština, Vranje, Kraljevo – samo su neki od tih gradova, i manje-više, u većini njih prisutan je ili će biti UV indeks devet i deset, što se smatra vrlo visokim i označava crvenom bojom.

U manjoj meri je prisutna "osmica", koja takođe nije dobra brojka.

Ako uzmemo Palić sutra (24. juna), gde će stepen zračenja biti "visok" (što i nije neka uteha), ama baš nigde u ova tri dana nema UV oznaka 6–7 (visoka), 3–5 (umerena), 0–2 (niska).

Dakle, prosto rečeno, sunce nigde ovih dana neće biti "zdravo".

Ipak, ono što nas je potpuno zaprepastilo jesu mesta gde će biti "najgore". Ne, uopšte nije reč ni o jednom od najvećih gradova u zemlji, gde je "gomila betona", već, naprotiv, o mestima u kojima, ipak, i dalje dominira puno zelenila i čistog vazduha. To su Zlatibor, Kopaonik i Sjenica.

UV zračenje

Na Zlatiboru će UV brojke, posmatrano kroz današnji dan, odnosno sutra i prekosutra, biti 10, 10, 9.

Na Kopaoniku u istom posmatranom periodu: 10, 10 i 8.

U "srpskom Sibiru", koji nam je svima pojam upravo za beg od svega što u većim gradovima šteti ljudskom organizmu, ubedljivo je najlošije stanje: 10, 10, 10.

Zašto je ovakvo stanje u planinskim predelima, možemo samo laički da nagađamo, ali ono što vam izvesno možemo predočiti jesu preporuke za svaki od navedenih stepena zračenja, kao i onaj najopasniji sa oznakom "11"!

Dakle, kada je, kao u navedenom izveštaju RHMZ-a, dominantna crvena boja, odnosno 9 i 10, onda treba izbegavati boravak na suncu tokom najtoplijih sati, obavezno nositi majicu, šešir i kožu zaštititi odgovarajućim preparatima.

Kad je indeks 11 i više, što je ekstremno visoko, boja je ljubičasta. U tom slučaju, treba izbegavati izlaganje suncu od deset sati pre podne do 16 časova. Ako je to nemoguće, obavezne su sunčane naočare, zaštitni faktor i kapa.

Valja uvek ponoviti: koža izložena UV zracima bez zaštite može da izgori, a to za sobom potencijalno povlači ozbiljne zdravstvene probleme, koji samo kreću sa melanomom…

Upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije (do 26.06.)

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 °C, a u četvrtak od 36 do 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za 5 do 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar, najavio je RHMZ.

Upozorenje za područje Beograda

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak će biti oko 33 °C, u sredu oko 37 °C, a u četvrtak oko 39 °C. Manji pad temperature očekuje se u petak, 27. juna, za oko 8 °C u odnosu na četvrtak, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju, stoji u najavi RHMZ.



Autor: D.B.