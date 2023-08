'TAKVE BLJUVOTINE SAMO KONVERTIT MOŽE DA IZGOVORI!' Savo Štrbac otkriva i koje je pravo ime hrvatske književnice koja je BRUTALNO izvređala Srbe!

Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas"je poručio da ništa ružnije od nekoga nije čuo o Srbima od ovoga što je izjavila hrvatska književnica Slavica Stojan, koja je poručila da Srbe treba istrebiti kao bube i okarakterisao njene izjave kao sodomu i gomoru.

- Kada se čuje ovakva strašna izjava, a ništa ružnije na račun Srba do sada nisam čuo, onda bih uvek išao da pronađem biografiju i korene takve osobe i ne prevari me nikada osećaj da tako ružno mogu govoriti samo konvertiti koji su nekada i sami bili to što sada vređaju. Čini mi se da me ni sada predosećaj nije prevario jer sam upravo na Hrvatskoj akademiji znanosti i umetnosti pronašao njenu biografiju gde joj je navedeno pravo ime - Stanislava. Dakle, sada mi je potpuno jasno da ovakve bljuvotine može izgovoriti samo jedan konvertit koji teži da bude veći katolik od pape - istakao je Štrbac.

Dodao je da potiče iz srednje Dalmacije gde je to pokatoličavanje bilo prisutno vekovima, te da zna taj mentalitet.

- Kada neko ovako ružno govori o Srbima i ritualno ubija Srbe, onda brzo shvatiš da su to nesretnici čiji su preci ili oni sami u jednom momentu postali konvertiti. Sodoma i gomora - rekao je Štrbac.

Podsetimo, Slavica Stojan, hrvatska književna istoričarka i članica Predsedništva Matice Hrvatske, govoreći o navodnim pretenzijama Srbije za kulturnim nasleđem koje ona smatra hrvatskim, uporedila je Srbe "sa dosadnim insektima i predatorima koji vrebaju sa granice i koje treba ukloniti gaženjem, otrovima i bacačima plamena"!

- Bube koje, kad napadnu, jako ih je teško ukloniti, bez obzira koju metodu koristili - gaženje nogama, otrovima, bacač plamena. Kad se tako nešto uvuče u kuću, treba se ozbiljno boriti ili napustiti kuću. Ni govora da bi neko izašao iz svoje kuće. Treba se boriti s bubama, nikad ne dopustiti da kuću preplave, da mile po trpezi i po posteljini, nego ih strpljivo i trajno iskorenjivati. Posle niza godina uspešne borbe i nadjačavanja njihove prepravljivačke strategije, one nestanu. Ne znam da li trajno, ali iz moje kuće su nestale i već ih dugo nema. Tako i s predatorima koji nam vrebaju s granice. Čovek se ne sme opustiti - poručila je ona.

