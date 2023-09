'PROHODI VEĆI OD PLANIRANIH' Mali: Višak novca ide na povećanje plata i penzija

Dobra vest za građana Srbije je da su nam prihodi veći od planiranih, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali.



- To nam omogućava da smanjimo deficit budžeta na 2,8 odsto, rekao je Mali.

- Već u oktobru plate će biti 5,5 veće u odnosu na avgust. Vodimo računa da građani ne trepe zbog povećanja cena, a vidite da se inflacija smiruje, biće 8 odsto, najavio je Mali.

- Nama su plate u realnom iznosu pozitivne u prvih 6 meseci ove godine, istakao je ministar finansija.

- Ukupno povećanje penzija za dve godine nam je 60,1 odsto. Nema zemlje u evropi koja je toliko povećala penzije, naglasio je Mali.

- Uprkos inflaciji, imamo realno povećanje plata, štitimo standard građana, dodao je.

- Dobio sam podatke do 8 sati jutros ukupno 935.000 dece se do sada prijavilo za pomoć države od 10.000 dinara, rekao je Mali. "U budžetu smo spremili oko 12 milijardi dinara za to", objasnio je.

- Imaćemo 7,2 odsto BDP-a usmerenog ka kapitalnim investicijama, najavio je Mali govoreći o Predlogu o rebalansu budžeta koji će se naći pred poslanicima.

- Uprkos krizi, konfliktu u Ukrajini koji ne jenjava, u Srbiji vodimo odgovorno računa o svakom dinaru i budžet usmeravamo na ono što je najpotrebnije građanima, povećanje plata i penzija, a imamo i rekordan budžet za poljoprivredu. Ove godine 7 odsto budžeta ide na poljoprivredu što je svojevrsan rekord, kazao je Mali.

- Biće puno lepih vesti za naše najstarije sugrađane, 786 hiljada penzionera se već prijavilo za penzionerske kartice i ja ih pozivam sve da se prijave jer će biti značajnih popusta, rekao je.

Minimalac

- Kada je minimalna zarada u pitanju s jedne strane imate poslodavce a sa druge sindikate. Mi smo povećali minimalac za 14,3 odsto za ovu godinu, a inflacija je na godišnjem nivou 12,5 odsto što znači da je povećanje minimalne zarade realno veće, objasnio je Mali.

- Predlog je da idemo sa 17,8 odsto povećanja minimalne zarade, što je procentualno najveće povećanje do sada, to je nekih 47.154 dinara minimalne zarade. Pošto minimalna zarada gura naviše prosečnu platu, 840 evra će biti prosečna plata u decembru, najavio je Mali.

- U Srbiji imate rekordan broj zaposlenih danas, tačnije 2.308.000, što je pola miliona više nego pre 10 godina, dodao je.

