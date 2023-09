'OPOZICIJA JE OBEZGLAVLJENA'! Bulatović za Pink: Građani treba da se oduševe Ćutom? TO MOŽDA NEKAD! Sada ne mogu da ga smisle! (VIDEO)

Pojma nemaju šta sa protestima kako, ni kuda da ih vode, ni šta sa njima. Aman, recite: Ne umemo, bez ideje smo. U petak ne znamo šta u subotu. Otežemo i vunovlačarimo, bez stava i plana, znanja i hrabrosti. A prija im da kao oni kao kontrolišu situaciju. Kao. Bez ideja, m*da i odgovornosti, ovim rečima je Siniša Kovačević, pisac i potpredsednik Narodne stranke opisao rad opozicije na društvenim mrežama.

Dejan Bulatović, samostalni narodni poslanik, kaže da je jasno da je opozicija bezidejna, kako prema državi, tako i prema narodu i građanima.

- Obezglavljeni su, posebno kada su videli kakvi su to rezultati. Oni ne mogu da pređu cenzus, i zato treba da se ujedine. Sada tek počinje haos i pakao. Već imamo novog predsednika, ministre zemlje... Četiri su predsednika vlade Srbije. To ima samo u Libiji ja mislim. Njih najviše brine kako da dođu na vlast, bez ikakvih izbora - naveo je Bulatović.

Dobijaju sjajne plate, to građani moraju da znaju, napomenuo je Bulatović.

- Sistem ne funkcioniše, ali se ide na odmore i na letovanja - priča Bulatović.

Vi kada pretite, kada takve poruke upućujete javnosti, morate da znate da na ulicama ima ludaka, koji vođeni tim stvarima mogu da izazovu krvoproliće, kaže Bulatović.

- Ćuta je prvi cirkusaner skupštine. On ne zna ni za kodeks oblačenja, nema nikakve ideje. Da ne govorimo o kafanskim nastupima, pa on spava, pa se budi... Kako se on obraća Orliću... Građani treba da se oduševe Ćutom? Ljudi ne mogu da ga smisle. Ljudi traže izbore da se čovek počisti - dodao je Bulatović, pa se dotakao izbora:

- Možda u oblasti gde živi Fon Kramon treba da se odže izbori... Naravno da će vladajuća većina da odluči kada će izbori da budu... Vladajuća većina ima vlast, a ne opozicija, kako oni to misle... - rekao je Bulatović, povodom navodima Danasa, da izbori treba da budu u decembru.

