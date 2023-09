PUČE TIKVA KOD LAŽNIH EKOLOGA! Zelenović ukrao Fejsbuk stranicu Ćuti - Velika svađa u opozicionim redovima (FOTO)

Nebojša Zelenović, kopresednik stranke Zajedno, ukrao je Fejsbuk stranicu "Ekološki ustanak" sa 75.000 pratilaca, objavljeno je na drugoj Fejsbuk stranici pod nazivom "Eko straža", a tu informaciju je na svom Fejsbuk profilu potvrdio i poslanik opozicije i takođe kopresednik stranke Zajedno, Aleksandar Jovanović Ćuta.

- Zelenoviću, kako vas bre nije sramota?! Zašto nam ukradoste stranicu?! Za ovo je neko krv prolivao! - napisao je Jovanović.

"Eko straža" je na svojoj Fejsbuk stranici objavila:

"Nebojša Zelenović je danas ukrao facebook stranicu Ekološki Ustanak, a pomoćnik njegovog prijatelja jednog od originalnih kadrova DS-a Dušana Petrovića za koga se spekulišu razne pronevere registrovao je udruženje Srbija Protiv Nasilja iza leđa građna.

Sada se pravi novi front Zelenovic, DS, SSP, deo NS koji bi trebao da bude "ujedinjena opozicija" i svi bi trebalo da podrže to. I svi koji ne podrže biće sujetni, prozivani da "rade za Vućića", "rđav falus kome kriva dlaka smeta" i tako dalje i tako dalje. Ko god nije apriori pristao na bilo kakvo ujedinjenje odmah je satanizovan kao separatista. (Što se uostalom i da videti iz komentara)

Ljudi. Prijatelji. Neki su ovo videli miljama daleko. Gomila ljudi zbog tog našeg stava da "nećemo sa svima" i da nećemo slepo da podržavamo bilo kakve opštenarodne pokrete nas je otpraćivalo i nazivalno pogrdnim imenima.

Nikada, ali nikada nećemo skinuti Aleksandra Vučića sa recikliranim opozicionim kadrovima, koji su već bili na vlasti, jednostavno jer narod to neće. Zato su svi u letargiji. Zamislite čoveka koji ukrade facebook stranicu od 75.000 pratilaca, šta je on sposoban sutra da uradi kada dođe na vlast? Da li su to ljudi koji dovode do reseta sistema?

Nađite 250 ljudi koji se nisu bavili politikom i koji su spremni da se kao grupa građana kandiduju za izbore. Ima ih među glumcima, profesorima na univerzitetu, javnim ličnostima. Naših 250 će uvek biti bolji od njihovih 250. Da li je moguće da ne možemo da nađemo 250 normalnih ljudi, nego da suprotnost Vučiću budu Dragan Djilas, Nebojša Zelenović, Vuk Jeremić i Boris Tadić? Nije potrebno iskustvo, potrebno je samo da zagovaraju meritokratiju i vladavinu prava, sve ostalo će doći samo od sebe.

Dajte da se ujedinimo i svi zajedno podržimo nekoga ko je zaista vredan podrške."