Momirović: Akcija 'Bolje cene' do kraja 2023, očekujemo još sniženih proizvoda

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas da će akcija "Bolje cene", koja počinje i sredu, trajati do kraja tekuće godine i pozvao kupce da se obrate nadležnom ministarstvu ukoliko ne pronađu proizvode sa tom oznakom.

"Pozivam ljude da to ozbiljno shvate, pozivam građane da iskoriste ovu akciju, da obrate pažnju i da tamo gde vide ovaj natpis, 'bolje cene', budu uvereni da su to najjeftinije cene u Evropi za ovih 20 artikala. Od srede startuje akcija, ona će trajati do Nove godine i to će biti zaista jedan veliki napor naše privrede i naše vlade", poručio je Momirović za Javni servis Srbije.

Ministar je naglasio da očekuju da će se još neki proizvodi naći u prodaju po "boljoj ceni".

On je precizirao da će svaki trgovac obezbediti minimum jedan proizvod iz te kategorije.

"Proizvođači i prodavci moraju da se odreknu dela zarade", naglasio je on.

Momirović je zahvalio trgovinskim lancima i proizvođačima, jer su, kako ističe, uspeli da naprave jedan snažan iskorak i to će, kako očekuje, biti rezultat.

Što se tiče povećanja akciza od 1. oktobra na kafu, cigarete, alkohol, naftne derivate, ministar ocenjuje da je, ako akcizu prevedemo na cene, to relativno malo poskupljenje.



"Sigurno da će alkohol i cigarete poskupeti malo više, ali opet smatram da ni to neće značajno ugroziti ljude koji konzumiraju te proizvode", rekao je Momirović.