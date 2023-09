JORGIĆ ZA PINK: Poboljšani su uslovi života za pripadnike Vojske Srbije, vraća se poverenje naroda u nju

Andrija Jorgić, direktor Borbe, govoreći o svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije rekao da je vojska jedan od stubova državnosti i da se njoj ranije najviše verovalo.

Jorgić je rekao da sada naša država vraća to poverenje.

- Pobošljali smo uslove života za pripadnike Vojske Srbije, zarade su povećane na ozbiljan nivo - istakao je Jorgić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Jorgić je naglasio da se u vojsku ulaže ne da bi ona nekom pretila, već da bude odvraćajući faktor.

- Vojska ne služi samo da nosi oružje, već ako se desi neka vanredna situacija u državi - kazao je Jorgić.

Treba da eksploatišemo litijum Osvrnuvši se na tekst lista Politika o nikad većem ulaganju u ekologiju gosti Novog vikend jutra rekli su da je sve što se desilo u našoj zemlji o litijumu možda posledica neinformisanosti. Jorgić je rekao da u tom delu Srbije jako malo ljudi živi i da bi možda eksploatisanje vratilo ljude, jer bi se tu otvorile i neke nove fabrike. Borko Kašanski, urednik Srpskog telegrafa rekao je da je rečeno ne pre mnogih projekata i studija. Na to se nadovezao i Jorgić istakavši da je potrebno čuti reči stručnjaka.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije i tom prilikom se obratio okupljenima ispred Narodne skuštine Republike Srbije.

- Mi vojsku gradimo i školovali smo vas da budete odvraćajući faktor za svakoga ko misli da mu je Srbija lak plen. Zato vojske postoje i ulažemo u vojsku mnogo više nego ikada. Uvek ima nezadovoljnih, koji će da pronađu neku primedbu. Bez obzira na to što je životni standard vojnika daleko bolji i veći i nećete morati da brinete da li ćete biti podstanari narednih 20 ili 30 godina, nećete, sve ćemo to da rešavamo, ali, ono što morate da znate jeste da moramo u svakom trenutku da budemo spremni da zaštitimo svoju otadžbinu. Kad hoćemo da kupimo opremu i oružje na Zapadu, pitaju nas "a šta će vam to oružje i oprema?". Nije problem ni to što se svi ostali naoružavaju, uvek je problem kada Srbija samo želi da bude odvraćajući faktor - naglasio je predsednik Vučić.