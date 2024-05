JORGIĆ ZA PINK: Kurti želi da unizi srpski narod i otme nam manastire! Moramo da učinimo sve da Srbi ostanu na KiM (VIDEO)

Andrija Jorgić, direktor Borbe, govoreći o Aljbinu Kurtiju koji nudi srpske svetinje Vatikanu kaže da ono što se čini na Kosovu i Metohiji nije od juče.

Jorgić je rekao da napad na Srpsku pravoslavnu crkvu traje, da oni upadaju u manastire, pljačkaju, šaraju grafite.

- To je jedna agenda, jer se zna da se narod kada je teško vraća veri, okuplja se u crkvi, to je jedino što je dole nama ostalo, a on želi i to da uništi. Želi da unizi srpski narod, želi da otme manastire - kazao je Jorgić za Novo jutro TV Pink.

Jorgić je istakao da mi moramo sve da učinimo da bi narod ostao da živi na Kosovu i Metohiji.

Ibro Ibrahimović, analitičar, kaže da Kurti stalno ima neke ideje da provocira.

- Ovo je godina u kojoj će on najverovatnije izaći na vanredne parlamentarne izbore. Ideja svih njegovih pokušaja da pritiskom izaziva konflikte jeste unutrašnja politika. On želi da dobije dvotrećinsku većinu, da mu se ne desi da ga Grenel smeni - ocenio je Ibrahimović.

Kako dodaje, Kurti je sada ušao u pregovore sa Tačijevom partijom, što je bilo nemoguće ranije.