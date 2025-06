Ko je taj što meri? Jorgić upozorava: Pritisak prema tužilaštvu i sudovima je urodio plodom (VIDEO)

Direktor "Borbe" Andrija Jorgić upozorava da je pritisak koji ide prema tužilaštu i prema sudovima urodio plodom.

- Znači, oni mogu da se okupe u bilokom momentu, da opozicionar ili neko ko sebe etiketira opozicionarom napravi bilo koje krivično delo, da li je droga, da li je ovo, da li je ono, on će biti pušten na slobodu, jer izgleda da si zaštićen kao mungos - naveo je je Jorgić.

Ocenio je da je neprihvatljivo puštanje na slobodu posle mesec, mesec i po dana, pogotovo imajući u vidu zaprećenu kaznu za krivično delo za koje se teretila grupa blokadera koja je za 15. mart pripremala državni udar, dok su sa druge strane, muškarci koji su se sami prijavili i priznali, dobili četiri meseca, a u pitanju su prekršajne prijave.

- Ko je taj koji meri? Ko je taj koji odmerava to? Ko je taj koji pod pritiskom pušta neke na slobodu? - dodao je Jorgić.

Osvrnuvši se na navode da su narko klanovi učestvovali u pripremanju obojene revolucije, Jorgić je naveo da to može da se razume, da je to i prirodno da rade protiv države, nadajući se da će finansiranjem one druge strane imati bolju prođu.

- Ali van pamet je da to rade neki iz nekih državnih institucija, gde te finansira država, pa i sami fakulteti, neke opštine, neke državne uprave... - dodao je Jorgić.

Narodna poslanica Aleksandra Tomić je istakla da studenti koji žele da uče žele da uđu u štrajk glađu da bi se izborili za svoja prava.

- To je osnovno pravo Ustavom zagarantovano i zakonima o visokom obrazovanju. To je pravo na studiranje. Očito je da ta deca nisu jednostavno više mogla da nađu način, nego da na taj način skrenu pažnju rektoru i profesorima Beogradskog univerziteta da se život vrati u normalne tokove kad je u pitanju studiranje - istakla je Tomić.

Kako je dodala, država na čelu sa precednikom to razume.

Ukazala je na potrebu blokadera da održe teniziju.

- Mnogi fakulteti su doneli odloku da se održi hibridan način nastave, da se pređe na onlajn nastavu jer treba sažeti 15 nedelja letnjeg semestra i 2 nedelje koje nije završen u zimskom semestru - rekla je Tomić.

Prema njenim rečima, bolje i to nego da se ne dogodi ništa.

- Sa obzirom na novonastavalu situaciju, vi po zakonu imate opciju jedino da upišete ponovo sve studenta na istu godinu, koji postaju samofinansirajući, i novu godinu studenta koji će biti na budžetu. A to nije fer prema onima koji su hteli da uče. To nije fer prema 200.000 studenta, u odnosu na manjinu između 10.000 i 15.000 koji blokiraju predavanja - istakla je Tomić.

Autor: S.M.