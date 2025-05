'ZDRAVLJE JE NA PRVOM MESTU' Jorgić za Pink: Nadam se da će do petka predsednik Vučić biti spreman za put u Moskvu (VIDEO)

Direktor lista ''Borba'' Andrija Jorgić govoreći o tome što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prekinuo posetu SAD-u kaže da je ta poseta izazvala veliku pažnju opozicije.

Jorgić je rekao da su se prvo bavili time da li je ta poseta privatna, oficijelna ili ne.

- Možete da zamislite da idete da se vidite sa predsednikom jedne od najozbiljnijih država na svetu i da se sad postavlja pitanje da li ćete popiti kafu ili razgovarati u Ovalnom kabinetu - kazao je Jorgić u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je kazao, teme su bile bitne i žao mu je što do razgovora nije došlo.

- Međutim, zdravlje predsednika je na prvom mestu i on je pokazao jednu veliku dozu patriotizma. On je mogao da ostane tamo, da možda bude podvrgnut nekoj intervenciji, ne, on veruje svom zdravstvu, vratio se u svoju zemlju - rekao je Jorgić.

Prema njegovim rečima, hejteri su pričali da se ovo dešava zbog puta u Moskvu.

- Ja se nadam da će do petka biti spreman za putovanje i da će biti tamo, ali zdravlje je na prvom mestu - kazao je Jorgić i dodao da pre puta Vučić treba da sedne sa svojom porodicom, a zatim i sa lekarima.

Autor: Pink.rs