Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević istakao je za TV Pink da je priča opozicije o "parizeru" samo još jedan od dokaza njihovog licemerja.

Kako je objasnio, predsednik je prošle nedelje, govoreći o merama, najavio niže cene, gde je predstavio proizvode koji su sniženi, a od tog trenutka kreće hajka.

- I onda se pojavi neki Mića Ćulibrk koji kaže da taj parizer niko ne jede. Pa začikava Vučića, Malog i Momirovića... Kao, ajde da ga jedete... On hoće da kaže da je to otvrovno. Taj Ćulibrk je tvrdio da plata neće biti u proseku 500 evra do 2025. a već sada je oko 750 - naveo je Vučićević, pa dodao:

- Predsednik je rekao da će kupiti i doručkovati taj parizer. I ja volim da jedem taj parizer. A sada je to propaganda. Sada to ne valja - navodi Vučićević.

Kako kaže, priča o parizeru je dokaz o licemerju.

- Njima predsednik kaže da je struja najjeftinija u Evropi, beli hleb jedan od najkeftinijih, ali ni to nema veze. Jaja su drugi ili treći najjeftiniji, pa mleko... Pa čekaj ljudi, šta vi jedete? Kavijar? Sa koje ste planete pali? - pita se Vučićević.

- To je bilo avgusta 2021. godine. Oni su rekli da on nikada nije jeo parizer, a ovo je slika Gospođindana, kada je Vučić sa Momirovićem i Drobnjakom jeo parizer, na haubi automobila. Bili su na gradilištu - priča Vučićević.

Vučićević je potom priložio fotografiju koja je dokaz da predsednik pre skoro dve godine jeo parizer.

- Vučić nije vanzemaljac, čovek jede parizer. Ja i Željko smo kod njega u kancelariji jeli mesni narezak, pa šta? Mi smo ljudi isto - naveo je on.

Vučićević je potom dodao da je direktor Crte, na televiziji Nova S izjavio da je dobro što košarkaška reprezentacija Srbije nije osvojila zlato, jer bi to bio poen za vlast.

Kako je dodao, to je još jedan od dokaza da oni ne vole svoju zemlju, i da priželjkuju poraze i gubitke, kako bi profitirali.

- Noćas i jutros na društvenim mrežama napadaju Beogradski Sindikat. Oni su sada botovi i sendvičari, a njih su košarkaši izabrali da nastupaju. Oni tako funkcionišu, " Ko nije sa nama, taj je najgori". Njima više nije Vučić problem, nego parizer - dodaje Vučićević.

