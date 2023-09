VUČIĆ O KRITIKAMA NA RAČUN NJEGOVIH SARADNICA: Kada u Briselu Srbija nije proglašena krivom, već Priština napali su njih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su neki pozeleneli od muke kad su videli da posle Brisela nije proglašeno da je Srbija kriva, već Priština, pa su napadali njegove savetnice.

- Kad se iživljavate, iživljavajte se na meni. Njima se bave jer vide da gube i da ljudi prepoznaju nečiji rad i trud, pa moraju da idu na lično kako bi dokazali da se radi o lošim ljudima i prebogatim - poručio je Vučić gostujući u Hit tvitu na Televiziji Pink.

Kaže da nikada nije čuo da je neko o Tanji Jović rekao lošu reč.

- Radila je mnogo godina na TV Vojvodina. Zamolio sam joj da mi pomogne u vođenju spoljno-političkih odnosa. Divna je žena, veoma posvećeni radnik. Nemoguće je da za nju čujete lošu reč. Živela je sa imućnim čovekom. On je umro i sada je sama. Živi u stanu u Bloku 19a, sa još nešto malo kredita iz 1997. godine. Lagali su za torbicu koja košta 185 evra i to ovde u Srbiji - kazao je Vučić.

Za Suzanu Vasiljević kaže da izaziva različite reakcije, da ima ogromnu energiju i da nije lako sa njom raditi.

- Ali je izuzetno marljiva i energična. Ona je 15 godina radila u Bi-bi-siju. Kupila je neki kabriolet besni i ona to ne krije. Zarađivala je. Bila je udata za bogatog čoveka. Živi u stanu od 60 kvadrata i to je to što ima. Ima automobil od 5.000 evra. Voli da se lepo oblači. Ona će da nastavi da nosi te tašne. Ona to voli. Ima pristojnu platu. Vredno radi i zarađujue. Nikada nikome ništa nije otela - kazao je on.

Objasnio je da neće da se bavi tašnama i cipelama svojim političkih protivnika.

- To je sramota - rekao je on.

