PRAVIMO PLAN 'SRBIJA 2035' Predsednik Vučić: Ogromne su štete napravili zgubidani, ali će se Srbija izvući - evo šta podrazumeva novi plan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se uveliko radi na novom planu - "Srbija 2035".

Govoreći za Informer, Vučić je rekao:

"Ne trpe ni da im kažete da hoćemo da radimo i da se ne slažem sa kontejner revolucijom. Ali mi uveliko radimo, po ceo dan, i ulažemo velike napore pravljenja plana Srbija 2035".

Vučić je dodao da će do kraja godine prosečna plata biti 1.000 evra.

"Biće mnogo novina, biće urađeno sve od Bačkog Brega do Vrbasa, do priključenja na glavni auto-put Novi Sad - Subotica. Ne vredi nam da imamo put od Beograda do Subotice, već hoćemo da se spojimo sa Istanbulom, da spojimo jug Srbije i sa Beogradom i sa Evropom", dodao je i zaključio:

"Ogromne su štete napravili zgubidani, ali će se Srbija izvući iz toga".

Dodao je da će plate i penzije porasti, ali svakako ne onoliko koliko bi porasle da nije bilo višemesečnog haosa blokadera, koji su naneli štetu u milijardama evra.

Kako je Vučić naveo, plan "Srbija 2035" biće predstavljen u septembru.

Autor: S.M.