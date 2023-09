'ALBANCIMA JE SVE DOZVOLJENO' Predsednik Vučić o neuspešnim pregovorima u Briselu i pretnjama Kurtija: Ako vidim Eskobara, reći ću mu sve u lice

- Pregovori u Briselu završeni su neuspešno. Kurti je rekao da će narod patiti i platiti. Šta bi se desilo da sam to ja izgovorio, bio bih u svim medijima. On se naravno nigde nije pojavio jer je Albancima sve dozvoljeno - rekao je komentarisao je Vučić izjave Aljbina Kurtija nakon pregovora u Birselu.

- Kurti nikada to ne bi smeo da kaže da nema podršku. Mi smo uspeli da ne budemo krivci, da izvučemo nekoliko ljudi iz pritvora. To mi je važno. Od Trajkovića do Božovića, za sve pritvorene Srbe. Moj je najveći strah o čemu govorim je taj pokušaj da se Srbima nametne krivica svuda u regionu - dodao je Vučić.

- Što se Gabrijela Eskobara tiče, nadam se da ću ga videti u SAD i da mu u lice kažem šta mislim o trikovima stranih vlada. Najveća briga je vezana za KiM, nadam se da će ići boljim tokom i da će smiriti situaciju. Ali sam zabrinut i za Srbe u RS. Ali da ćutimo i budemo poput Pavelićevih saradnika... Moja poruka iz Niša, dok sam predsednik tuđin neće upravljati ovom zemljom i to radim sve ovo vreme - poručio je Vučić.

- Uvek je to tako, oni se suštinski slažu sa Kurtijem, a ovo za ZSO, neće da prihvate, ali smisliće nešto da smo mi krivi. Lajčak i pošteni ljudi bili i rekli ko je kriv, ali sutradan se javio Stano, onaj iz Amerike, kako strane vlade ne mogu da imaju uticaj, osim njegove. Nisam ja bombardovao Ameriku, nego oni moju zemlju. Ćutim kao zaliven. Imamo još 3-4 godine mandata. Radiću najbolje što mogu za svoj narod - zaključio je predsednik Srbije.

Autor: